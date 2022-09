Resident Evil: Live-Action-Darsteller von 1996 spielen erstmals das Original

Wie gut sich die Schauspieler von Albert Wesker, Chris Redfield und Barry Burton in "Resident Evil" schlagen, zeigt das unten eingebundene Video.

Das Schauspieler-Trio versucht sich am legendären Horror-Ableger.

Charlie Kraslavsky, Eric Pirius und Greg Smith haben in den Live-Action-Szenen des ersten „Resident Evil-“Ablegers die Hauptcharaktere gespielt. Jetzt, 26 Jahre später, haben sie sich für eine gemeinsame Gaming-Session getroffen. Gespielt wird natürlich das besagte Horrorspiel, an dem sie einst beteiligt waren – und zwar in unzensierter Form.

Wesker drückt sich, Redfield hat zu kämpfen

Tatsächlich spielen sie „Resident Evil“ zum allerersten Mal. Und gerade wegen ihrer Unbeholfenheit kommen dabei amüsante Szenen zustande. Zum Beispiel reicht der Darsteller von Albert Wesker (Mitte) ziemlich schnell den Controller weiter, als er mit der Steuerung nicht zurecht kommt. Der Begegnung mit dem ersten Zombie muss sich also Chris Redfields Schauspieler stellen.

Auch mit den Zombiehunden nimmt es Charlie Kraslavsky auf, wobei er schwer zu kämpfen hat. Zahlreiche Male versucht er, sie mit dem Messer zu treffen.

Danach stellt sich Barrys Schauspieler (links) einem tödlichen Rätsel, schießt einem blutrünstigen Zombie den Kopf weg und erlegt einen Zombiehund mit der Schrotflinte. Der Älteste in der Runde scheint die Situation am meisten unter Kontrolle zu haben.

Eric Pirius („Albert Wesker“) nimmt den Controller übrigens nicht noch einmal in die Hand. Ähnlich wie im Spiel lässt er seine Kollegen also einfach im Stich.

„Das war eine Menge Spaß“, schlussfolgert Kraslavsky am Ende. Schaut euch das Video nun selbst an:

