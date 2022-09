UK-Charts: Splatoon 3 verteidigt die Spitze – Wie schlägt sich Stray?

Zum Start in die neue Woche versorgten uns GamesIndustry.biz und GfK Chart-Track mit den aktuellen Retail-Charts aus Großbritannien. Während der farbenfrohe Multiplayer-Shooter "Splatoon 3" den Platz an der Spitze verteidigte, stieg die Retail-Fassung von "Stray" in die Top 10 ein.

"Stray" stieg in die Top 10 der britischen Retail-Charts ein.

Wie jeden Montag üblich, versüßten uns GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track den Start in die Woche auch heute mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Berücksichtigt wurden lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel, während die digitalen Verkäufe in separaten Charts erhoben werden. In der Verkaufswoche vom 19. bis zum 24. September 2022 sicherte sich der farbenfrohe Switch-Multiplayer-Shooter „Splatoon 3“ erneut den Platz an der Spitze. Allerdings gingen die Verkaufszahlen von „Splatoon 3“ im Vergleich mit der Vorwoche um 44 Prozent zurück.

Während der Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ in der letzten Woche auf dem zweiten Platz ins Ziel kam, findet sich der erste Neueinsteiger auf dem dritten Platz ein. Die Rede ist vom tierischen Abenteuer „Stray“, das auf der PlayStation 5 ab sofort auch in Form einer Retail-Version erhältlich ist.

Einen Sprung legte das Open-World-Abenteuer „Grand Theft Auto 5“ auf dem fünften Platz hin, dessen Verkaufszahlen um 21 Prozent stiegen. Aufgrund von speziellen Angeboten legten auch die Absatzzahlen von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ zu – in diesem Fall um 43 Prozent, was gleichbedeutend mit Platz zehn ist.

Anbei die kompletten Top 10 der vergangenen Verkaufswoche.

UK: Die Top 10 der Retail-Charts (19. bis 24. September 2022)

1. Splatoon 3

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Stray

4. Nintendo Switch Sports

5. Grand Theft Auto 5

6. Minecraft: Switch Edition

7. Animal Crossing: New Horizons

8. Horizon Forbidden West

9. Pokémon Legends: Arceus

10. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Quelle: GamesIndustry.biz

