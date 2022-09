Dead Space Remake: Spieler erleben einen One-Shot ohne Kameraschnitte und Ladezeiten

Anfang des kommenden Jahres werden die Spieler an Bord der Ishimura zurückkehren. Das zuständige Entwicklerstudio EA Motive möchte mit dem Remake des Survival-Horrorspiels „Dead Space“ ein noch packenderes Erlebnis auf den Bildschirm zaubern.

Eine ununterbrochene Anspannung

In einem neuen Blogeintrag haben die Verantwortlichen auch einen interessanten Fakt zum Remake verraten. Demnach wird das Abenteuer komplett als One-Shot ablaufen und somit vollständig auf Schnitte und Ladezeiten verzichten. Nur nach einem Bildschirmtod wird man sich mit einer Ladezeit begnügen müssen.

„Die Ishimura ist nun vollständig miteinander verbunden, sodass ihr von Punkt A zu Punkt Z gehen, das gesamte Schiff besuchen und Orte, die ihr bereits abgeschlossen habt, erneut besuchen könnt, um Sachen aufzusammeln, die ihr vielleicht verpasst haben könntet ─ das ist alles neu. Es ist nun eine komplett ununterbrochene Erfahrung“, sagte Senior Producer Philippe Ducharme.

Somit wird „Dead Space“ ganz in die Kerbe des 2018 veröffentlichten „God of War“ schlagen, welches seinerzeit mit einem One-Shot für Aufsehen sorgte und sich letzten Endes sogar als bestes Spiel des Jahres auszeichnen konnte. Der Nachfolger „God of War: Ragnarök“, der im November auf die PlayStation-Konsolen kommt, soll ebenfalls an dem Konzept festhalten.

Doch kommen wir zu EAs Survival-Horror zurück. EA Motive möchte das Original von Visceral Games ehren und entsprechende Kernsysteme beibehalten. Jedoch soll die Erfahrung zeitgleich auch verbessert und erweitert werden. Deshalb wird die Geschichte des Remakes auch Inspirationen aus „Dead Space 2“, „Dead Space 3“ sowie die Comicbücher ziehen.

Die technischen Verbesserungen, die durch die Frostbite Engine ermöglicht werden, sind nicht zu übersehen. Der Creative Director Roman Campos-Oriola betonte, dass jedes Asset, jede Animation, jede Textur, jeder Effekt sowie das komplette Gegnerverhalten von Grund auf in der neuen Engine wiederaufgebaut wurde.

„Dead Space“ wird am 27. Januar 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC in den weltweiten Handel kommen.

