Dead Space Remake: Entwickler sprechen über neue Inhalte und zeitgemäße Ergänzungen

Wenige Monate vor dem Launch des Remakes von "Dead Space" nahmen sich einige der beteiligten Entwickler in einem Blogeintrag den Neuerungen an, die mit der neuen Version des Klassikers auf den PC und die Konsolen kommen.

„Dead Space“ wird im kommenden Jahr als Remake für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie für den PC veröffentlicht. Mit der Produktion verfolgen die Entwickler von Motive nicht nur das Ziel, den Klassiker in eine neue Generation zu hieven. Auch soll zwischen dem gewohnten Gameplay etwas Neues geboten werden.

„Wir wollten, dass es sich in die Gesamtgeschichte und die Hintergründe des Dead-Space-Universums, das nach dem ersten Spiel entstanden ist, einfügt”, so der Creative Director Roman Campos-Oriola. „Beispielsweise hat Isaac hier eine Stimme, genau wie in Dead Space 2 and Dead Space 3.“

Eine einzige sequenzielle Aufnahme

Einige Charaktere, die zuvor eher nebensächlich waren und lediglich in den Audio-Logbüchern auftauchten, darunter Dr. Cross, wurden auf den Bildschirm geholt. Anderen Charakteren sollte etwas mehr Bedeutung und Hintergrund gegeben werden. Aus diesem Grund wurde eine ganze Ebene narrativer Nebenquests erstellt, in denen Spieler zum Beispiel erfahren, was mit Nicole während des Ausbruchs passiert ist.

Den Entwicklern von Motive zufolge besteht das Remake von „Dead Space“ aus einer einzigen sequenziellen Aufnahme: „Vom Start bis zum Ende des Spiels gibt es keine Kameraschnitte oder Ladebildschirme – es sei denn, man stirbt“, so der Senior Producer Philippe Ducharme.

Die Ishimura sei in sich vollständig verbunden und Spieler können von Punkt A zu Punkt Z laufen, das gesamte Schiff erkunden und schon zuvor erledigte Orte besuchen, um sich auf die Suche nach nicht entdeckten Dingen zu begeben. „Das ist alles neu. Es ist ein lückenloses Spielerlebnis“, so Ducharme weiter.

Auch das Gefühl, sich in der Schwerelosigkeit zu bewegen, sollte verbessert werden. So gebe es im Remake viel mehr Bewegungsspielraum. Laut Campos-Oriola konnten darauf aufbauend einige alte Inhalte wieder aufgegriffen und neue Navigationsmöglichkeiten, Wege und Umgebungen mit neuen Herausforderungen erschaffen werden.

Haut und Fleisch

Auch an anderen Stellen wurden Verbesserungen vorgenommen: Dank der Rechenleistung der neuen Hardware konnte die Beleuchtung verbessert werden. „Und das gilt für Lichter als auch für Schatten“, so der Project Technical Director David Robillard, ohne näher darauf einzugehen.

Die neuen Möglichkeiten wirken sich ebenfalls in den Kämpfen aus. So sehen die Spieler detaillierter, wie die Haut und das Fleisch vom Körper des Gegners gerissen werden. Danach werden die Knochen sichtbar, die man ebenfalls durschneiden kann, genau wie die Gliedmaßen.

„Das System für das Zerstückeln ist wirklich gut gelungen und bereichert das Gameplay. Es fühlt sich jetzt dynamischer und strategischer an“, heißt es dazu.

Weitere Details zu den Neuerungen im Remake von „Dead Space“ erfahrt ihr im neuen Blog-Post der Entwickler.

Weitere Meldungen zum Remake von Dead Space:

Erscheinen wird das Remake von „Dead Space“ am 27. Januar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Weitere Meldungen zu Dead Space.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren