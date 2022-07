Dead Space Remake: Erreichte vor ein paar Wochen die Alpha-Phase

Zu den ersten großen Titeln, mit denen das Videospieljahr 2023 eingeläutet wird, gehört das Remake zum beliebten Survival-Horror-Klassiker „Dead Space“, das sich aktuell bei den Entwicklern der EA Motive Studios in Arbeit befindet.

Via Twitter lieferte uns das im kanadischen Quebec ansässige Studio ein kleines Update zur Entwicklung und bestätigte, dass die Arbeiten am Remake von „Dead Space“ weiter Fortschritte machen. Demnach erreichte die Neuauflage vor ein paar Wochen die Alpha-Phase und dürfte somit kurz vor dem Start der Beta-Phase stehen.

Wann mit neuen Details und Spielszenen zum „Dead Space Remake“ zu rechnen ist, verrieten die Verantwortlichen der EA Motive Studios leider nicht.

Läuft alles wie geplant, dann wird das „Dead Space Remake“ im Januar 2023 für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation veröffentlicht. Offiziellen Angaben zufolge werden die Entwickler der EA Motive Studios der Geschichte und dem Setting des ursprünglich im Jahr 2008 veröffentlichten Horror-Klassikers treu bleiben. Gleichzeitig werden die Grafik komplett neu gestaltet und diverse Anpassungen an den Spielmechaniken vorgenommen.

Versprochen werden hier eine optimierte Zerstückelungsmechanik oder diverse Hilfen für neue Spieler beziehungsweise Spielerinnen, mit denen die Zielgruppe erweitert werden soll. Besonders großen Wert legten die Macher der EA Motive Studios in den letzten Monaten auf das Feedback der Community.

Nachdem diese beispielsweise die neuen Soundeffekte des Plasma-Cutters kritisierte, wurden die Soundeffekte noch einmal in Angriff genommen. Selbiges gilt für den Sound des Pulse-Rifles, der von den Spielern beziehungsweise Spielerinnen recht negativ aufgenommen und aufgrund dessen ebenfalls ebenfalls überarbeitet wurde.

Das Remake zu „Dead Space“ wird ab dem 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Dead Space hit Alpha a few weeks ago and we celebrated yesterday with a party at the studio. 🎉 Congrats to the whole team!

Dead Space a passé l’Alpha il y a quelques semaines et nous avons célébré hier avec un party au studio. 🎉 Félicitations à toute l’équipe ! pic.twitter.com/BVNaqiHYBU

— Motive (@MotiveStudio) July 28, 2022