Iron Harvest: World Map Campaign-Modus für PS5 veröffentlicht

Der "World Map Campaign Modus" von "Iron Harvest" hat die Konsolen erreicht. Er bringt neue Schauplätze und weitere Neuerungen in das Spiel.

„Iron Harvest“ hat auf den Konsolen Download-Nachschub erhalten. Eingeführt wurde damit der „World Map Campaign Modus“, der schon seit Juni in der PC-Version des Titels verfügbar ist.

Inbegriffen ist die neue Schlachtfeldkarte „Schierland“, die sich zu den neuen Multiplayer-Karten „Launch Facility“ und „Forgotten Fortress“ gesellt. Ebenfalls mit dabei sind neue Spielszenarien, ein überarbeitetes Hauptmenü und Balancing-Anpassungen.

Passend zum Launch des „World Map Campaign Modus“ auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S kann unterhalb dieser Zeilen ein Trailer gestartet werden.

Das auch in der PC-Version neue Schlachtfeld „Schierland“ besteht aus einem großen Kontinent mit ineinandergreifenden Territorien. Ein See in der Mitte trennt die drei verfeindeten Fraktionen, die jeweils um die Vorherrschaft auf der gesamten Karte kämpfen.

Außerdem können vier weitere neue Startszenarien in Angriff genommen werden:

Storm on the Horizon – Eine winzige Nation befindet sich isoliert in der Ecke des Kontinents. Die angrenzenden Regionen sind voller Reichtümer, aber auch die großen Nachbarn sind an demselben unbesetzten Land interessiert.

– Eine winzige Nation befindet sich isoliert in der Ecke des Kontinents. Die angrenzenden Regionen sind voller Reichtümer, aber auch die großen Nachbarn sind an demselben unbesetzten Land interessiert. Borderlands – Trotz großer Besitztümer sind die Regionen der Fraktion relativ arm an Ressourcen. Mit nur einer Armee wird es eine Herausforderung sein, die vielen Grenzen zu verteidigen.

– Trotz großer Besitztümer sind die Regionen der Fraktion relativ arm an Ressourcen. Mit nur einer Armee wird es eine Herausforderung sein, die vielen Grenzen zu verteidigen. Unwanted Neighbors – Die Lage zwischen zwei verfeindeten Supermächten macht jeden Kampf zu einem harten Unterfangen und die Sicherung weiterer Ressourcen erfordert Mut und Geschick.

– Die Lage zwischen zwei verfeindeten Supermächten macht jeden Kampf zu einem harten Unterfangen und die Sicherung weiterer Ressourcen erfordert Mut und Geschick. Custom – Hier kann eine benutzerdefinierte Kampagne erstellt und ausgewählt werden, wo jede Fraktion beginnt, wie stark ihre Armee ist und wie groß ihr Herrschaftsgebiet sein soll.

„Iron Harvest“ erzählt eine übergreifende Geschichte, die mehrere Fraktionen und ihre Protagonisten im alternativen Fiction-Universum von 1920+ verfolgt. Jede der Fraktionen bietet unterschiedliche taktische Möglichkeiten und Vorteile im Kampf. Damit erhalten Spieler nicht nur eine kurzweilige Geschichte. Auch warten taktische Mehrspieler-Erfahrungen auf sie.

