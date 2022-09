Shenmue: Anime eingestellt? Offenbar keine zweite Season geplant

Auch das Kult-Action-Adventure „Shenmue“ gehörte zu den Titeln, die mit einer passenden Anime-Serie versehen wurde. Die erste Staffel startete im Februar dieses Jahres auf verschiedenen Streaming-Plattformen.

„Shenmue“-Fans, die auf eine Fortsetzung der Anime-Serie gehofft haben sollten, werden aber wohl leer ausgehen. So wies Jason DeMarco, der Senior-Vice-Pesident of Anime and Action-Series bei Warner Bros Animation and Cartoon Network, via Twitter darauf hin, dass sich die erste Season eigentlich gut genug schlug, um weitere Staffeln zu rechtfertigen.

Zu dieser wird es aber wohl nicht mehr kommen. Stattdessen scheinen sich die Verantwortlichen hinter dem Anime dazu entschlossen zu haben, diesen einzustellen und Abstand von einer zweiten Season zu nehmen.

Während die erste Season von „Shenmue“ von Adult Swim entfernt wurde, steht sie auf Crunchyroll weiter zur Verfügung. „Sorry Leute, das ist passiert“, so Jason DeMarco zur aktuellen Entwicklung um den „Shenmue“-Anime. „Sie können den gesamten Anime weiterhin auf Crunchyroll ansehen und er wird weiterhin als digitaler Download verfügbar sein.“

„Und ja, es sieht so aus, als würde es keine zweite Staffel von Shenmue geben, obwohl es leider so gut lief, dass wir uns auf Staffel 2 vorbereitet haben. Vielleicht eines Tages …“, hieß es weiter. Komplett vom Tisch scheint eine zweite Season des „Shenmue“-Animes also nicht zu sein.

Auf absehbare Zeit sollten wir aber nicht mit einer entsprechenden Ankündigung rechnen. Selbiges gilt für ein mögliches „Shenmue 4“. Hier wies Serien-Schöpfer Yu Suzuki im Mai dieses Jahres darauf hin, dass er derzeit keine Ankündigung zur „Shenmue“-Reihe plant.

