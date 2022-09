The First Descendant: Nexon über eindrucksvolle Bosse und den Wechsel auf die Unreal Engine 5

The First Descendant:

Im Interview mit Gamingbolt sprach der Publisher Nexon über den kommenden Free2Play-Shooter "The First Descendant". Zu den Themen, die in dem Interview behandelt wurden, gehörten der Wechsel auf die Unreal Engine 5 und das Vorhaben, möglichst eindrucksvolle Bosskämpfe zu bieten.

"The First Descendant" entsteht auf Basis der Unreal Engine 5.

Mit „The First Descendant“ entsteht bei Nexon ein neuer Free2Play-Shooter, mit dem sich der koreanische Publisher auch im Bereich der Konsolen etablieren möchte.

Im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von Gamingbolt sprach Nexon unter anderem über den Wechsel auf die Unreal Engine 5. Laut Nexon wurde diese Entscheidung getroffen, um in der Lage zu sein, die bestmögliche Grafik auf den Bildschirm zu zaubern. „Der Hauptgrund für das Versions-Upgrade sind Nanite und Lumen von Unreal Engine 5“, so Nexon zum Wechsel auf den neuen Grafikmotor aus dem Hause Epic Games.

„Insbesondere glauben wir, dass die Beleuchtungsqualität von Lumen, einer Echtzeit-Global-Illumination-Lösung, für Projekte der nächsten Generation von entscheidender Bedeutung ist. Und jetzt sind alle im Team mit den Ergebnissen sehr zufrieden.“

In die Spielwelt floss viel Arbeit

Doch nicht nur die Beleuchtung der Areale soll optisch begeistern. Auch in die Charaktere und die Welt von „The First Descendant“ floss laut Nexon einiges an Arbeit. Nexon weiter: „Wir haben viel Mühe darauf verwendet, unsere Charaktere attraktiver zu machen und von der ernsten und dunklen Stimmung abzuweichen, die in einigen bestehenden Sci-Fi-Inhalten zu sehen ist. Auf Basis von real wirkenden Licht- und Umgebungsfaktoren wollten wir ein überzeugendes und zugleich ansprechendes Setting schaffen.“

Ein weiterer wichtiger Faktor sind laut dem südkoreanischen Publisher die eindrucksvollen Bosskämpfe: „Wir haben besonders hart am Design der riesigen Bossmonster gearbeitet, und ich denke, es ist eine ziemlich herausfordernde Optik innerhalb des Genres.“

„The First Descendant“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Quelle: Gamingbolt

