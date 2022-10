Fallout: Bethesda stellt Pläne und Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum der Reihe vor

In dieser Woche feiert die "Fallout"-Franchise ihren 25. Geburtstag. Wie die Verantwortlichen von Bethesda Softworks bekannt gaben, dürfen sich die Fans über mehrwöchige Feierlichkeiten mit diversen Angeboten und Specials freuen.

Im Oktober 1997 erschien das erste „Fallout“, das seinerzeit bei den Entwicklern der Black Isle Studios entstand und die Spieler beziehungsweise Spielerinnen in das Jahr 2077 verfrachtete, in dem die Welt durch einen Atomkrieg weitestgehend zerstört wurde.

Die düstere Spielwelt, der schwarze Humor und die spielerischen Freiheiten machten „Fallout“ zu einem kommerziellen Erfolg, der verschiedene Nachfolger nach sich zog. In dieser Woche feiert die „Fallout“-Franchise ihren 25. Geburtstag. Für die Verantwortlichen von Bethesda Softworks Grund genug, ausführliche Feierlichkeiten zum Jubiläum anzukündigen.

Zum einen wurde ein Anniversary-Sale angekündigt, der auf der PlayStation beziehungsweise der Xbox bis zum 12. Oktober 2022 stattfindet und euch Rabatte auf die verschiedenen „Fallout“-Titel und DLCs einräumt.

Eine Gratis-Trial und neue Events für Fallout 76

Ebenfalls geboten wird eine Gratis-Trial für den Online-Titel „Fallout 76“, die interessierten Spielern und Spielern bis zum 10. Oktober 2022 die Möglichkeit bietet, den Titel kostenlos anzuspielen. Mit „Invaders from Beyond“ startet in der Welt von „Fallout 76“ mit sofortiger Wirkung ein neues Event, das am 18. Oktober 2022 zu Ende geht und exklusive Geschichten beziehungsweise Inhalte mit sich bringt.

Die „Fallout Shelter“-Community wiederum wird in der kommenden Woche mit einem Content-Update versorgt, zu dem es heißt: „Nehmen Sie es in einer brandneuen Questreihe mit neuen Feinden und einer außerirdischen Bedrohung auf, greifen Sie mit neuer Ausrüstung zu den Waffen, rekrutieren Sie neue Bewohner und dekorieren Sie Ihren Tresorraum mit einem neuen Feierraum-Thema.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Alle weiteren Details zu den Feierlichkeiten und dem 25. Jubiläum der „Fallout“-Reihe findet ihr auf der offiziellen Website. Der letzte Hauptableger der Reihe in Form von „Fallout 4“ erschien Ende 2015 unter anderem für die PlayStation 4 und entwickelte sich mit mehr als zwölf Millionen verkauften Einheiten zum erfolgreichsten Titel der Serie.

„Fallout 5“ wird laut Bethesdas Todd Howard noch einige Jahre auf sich warten lassen, da sich die Bethesda Game Studios zunächst auf die Fertigstellung von „Starfield“ und „The Elder Scrolls VI“ konzentrieren möchten.

Quelle: Bethesda Softworks

Weitere Meldungen zu fallout.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren