PS4: Last-Gen-Spieler sollen weiterhin nicht vergessen werden

PS4-Spieler dürfen sich auch in Zukunft über den ein oder anderen First-Party-Titel freuen. Das verspricht nämlich Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios.

In einem Gespräch mit Axios versprach PlayStation-Leiter Hermen Hulst den PS4-Besitzern weitere Unterstützung.

Wird bei jedem Spiel individuell entschieden

„Wir wollen die Millionen von aktiven PS4-Spielern nicht vergessen und sicherstellen, dass es auch für sie großartige Spiele gibt“, sagte er im genauen Wortlaut. Ob ein Spiel auch für die längst abgelöste Konsole erscheint, werde laut Hulst „von Fall zu Fall“ entschieden.

Für das Jahr 2023 ist bislang kein Cross-Gen-Spiel angekündigt, das von einem PlayStation Studio stammt. Während „Marvel’s Spider-Man 2“ ausschließlich für PS5 erscheinen soll, kommt „Horizon: Call of the Mountain“ exklusiv für PSVR2 heraus.

Auch „Wolverine“ wurde wie der „Marvel’s Spider-Man“-Nachfolger für PS5 angekündigt. Mit einer zusätzlichen PS4-Version ist hier nicht zu rechnen. Viel wahrscheinlicher ist eine Cross-Gen-Veröffentlichung bei Sonys Live-Service-Spielen, wovon sich mehrere schon in Entwicklung befinden. Eines davon ist der „The Last of Us“-Multiplayer , dessen angestrebte Plattformen noch nicht bekannt sind.

Einige Entwickler haben sich in diesem Jahr dazu entschieden, auf eine PS4-Version ihres neuesten Spiels zu verzichten. Ein Beispiel ist „Gotham Knights“ von WB Games Montreal, das zugunsten der Qualität nur für die aktuelle Konsolengeneration erscheint. Auch beim vor kurzem angekündigten „Wild Hearts“ wird auf eine Last-Gen-Version verzichtet. EA begründete das mit den technischen Möglichkeiten der PS5 und Xbox Series, die ausgereizt werden sollen.

Capcom hingegen entschied sich im Nachhinein dafür, doch noch eine PS4-Version des „Resident Evil 4“-Remakes zu entwickeln. Allerdings ist hier mit einer abgespeckten Version für Last-Gen-Spieler zu rechnen, während die PS5-Spieler voll auf ihre Kosten kommen dürften.

Die endgültige Verkaufszahl der PlayStation 4 steht jedenfalls seit August fest: 117,2 Millionen Mal hat sich die populäre Konsole verkauft. Eine stolze Spielerbasis also, auf die Sony weiterhin nicht verzichten möchte.

