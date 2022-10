Wild Hearts: Gameplay-Trailer zeigt die Jagd, den Coop-Modus und mehr

Vor wenigen Tagen stellten Electronic Arts und Koei Tecmo den Jagd-Titel „Wild Hearts“ in Form eines ersten Trailers vor. Ergänzend dazu wurde nun ein rund sieben Minuten langer Gameplay-Trailer zur Verfügung gestellt.

Dieser ermöglicht euch einen ausführlichen Blick auf den potenziellen „Monster Hunter“-Herausforderer und rückt mit der kooperativen Jagd das tragende Feature von „Wild Hearts“ in den Mittelpunkt. Zu sehen ist die Jagd auf den eindrucksvollen Kingtusk Kemono, bei der unterschiedliche Waffen und Tools zum Einsatz kommen.

Als Schauplatz der Monsterhatz fungiert das Gebiet „Hanagasumi Hills“ im Frühling.

Entwickler versprechen plattformübergreifende Jagden

Wie in der offiziellen Ankündigung von „Wild Hearts“ bestätigt wurde, orientiert sich das Action-Rollenspiel beim Aufbau der Spielwelt an der „Monster Hunter“-Reihe und wird auf eine klassische Open-World verzichten. Stattdessen finden die Jagden in abgeschlossenen und großen Gebieten statt, die mit verstecken Bereichen versehen wurden, die erst dann erreicht werden können, wenn ihr das dafür benötigte Zubehör hergestellt habt.

Darüber hinaus wurde angekündigt, dass es sich bei „Wild Hearts“ um einen Titel handelt, der bereits zum Launch mit einer vollwertigen Crossplay-Unterstützung versehen wird. Dies bedeutet in der Praxis, dass ihr euch im Coop-Modus mit Jägern und Jägerinnen zusammenschließen könnt, die auf einer anderen Plattform als ihr unterwegs sind.

„Wild Hearts“ erscheint am 17. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Auf Umsetzungen für die alten Konsolen wurde aus technischen Gründen bewusst verzichtet.

