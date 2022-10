Gotham Knights: Artbook zu früh verschickt – Entwickler warnen vor Spoiler-Gefahr

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird das Action-Rollenspiel „Gotham Knights“ in diesem Monat für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation veröffentlicht.

Pünktlich zum Release sollte ein offizielles Artbook angeboten werden, das Eindrücke aus der Entwicklung des Titels liefert. Via Twitter wies Fleur Marty, der verantwortliche Executive-Producer hinter „Gotham Knights“, darauf hin, dass das besagte Artbook in vereinzelten Fällen etwas zu früh verschickt wurde.

Dies wiederum führte dazu, dass massive Spoiler zur Geschichte von „Gotham Knights“, die in dem Artbook zu finden waren, bereits durch das Netz geistern.

Entwickler äußern Unverständnis

Wer sich den Spaß und die Spannung nicht verderben lassen möchte, sollte sich laut den Entwickler von WB Games Montreal in den kommenden Tagen und Wochen entsprechend vorsichtig durch die sozialen Kanäle oder Gaming-Foren bewegen. Unverständnis äußerte Executive-Producer Marty in Richtung der Nutzer, die das Artbook zu „Gotham Knights“ bereits in ihren Händen halten und sich dazu entschlossen, anderen Spielern und Spielerinnen das Erlebnis zu verderben, indem sie die Story-Spoiler veröffentlichten.

„Ich kann nicht ansatzweise verstehen, warum jemand anderen eine Geschichte (egal ob es sich um ein Spiel, einen Film, ein Buch oder was auch immer handelt) verderben möchte“, so Marty via Twitter. „Gotham Knights“ wird am 21. Oktober 2022 und somit Ende der kommenden Woche für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Da Batman im Kampf gegen das organisierte Verbrechen sein Leben ließ, ist es nun an seinen Partnern Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood, auf den Straßen von Gotham City für Recht und Ordnung zu sorgen. Auch wenn der Court of Owls als Hauptwidersacher fungieren wird, dürft ihr euch auf ein Wiedersehen mit diversen bekannten Bösewichten einstellen – darunter Mr. Freeze oder die durchtriebene Harley Quinn.

I can’t begin to understand why would anyone spoil a story (whether it’s a game, a movie, a book, whatever) for others. — Fleur *flaoua* Marty (@Flaoua) October 7, 2022

