Need for Speed Unbound: Gameplay-Enthüllung steht bevor

Electronic Arts und Criterion Games sorgten in der vergangenen Woche für die Ankündigung von „Need for Speed Unbound“ und zeigten einen Trailer, der Fragen zum Gameplay offen ließ.

Tatsächliche Spielszenen sollen mit einem weiteren Video enthüllt werden, das in dieser Woche folgen wird. Für die Ankündigung des Clips sorgten die Entwickler und der Publisher auf Twitter.

Das besagte Video mit Gameplayeindrücken aus „Need for Speed Unbound“ soll am morgigen 11. Oktober 2022 veröffentlicht werden. Die Premiere erfolgt um 17 Uhr voraussichtlich

Einen kleinen Teaser-Einblick liefert schon heute eine kurze Sequenz, die auf Twitter zusammen mit der Ankündigung des Gameplay-Videos veröffentlicht wurde und nachfolgend angeschaut werden kann:

New drip. Spin the block and stunt on the opps. Tomorrow. 8am PT/ 5pm CEST #needforspeed pic.twitter.com/yHDMBu3to0

— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 10, 2022