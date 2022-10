Need for Speed Unbound: Reveal-Trailer präsentiert den einzigartigen Grafikstil

Need for Speed Unbound:

Früher als erwartet kann der erste Trailer zum neuen "Need for Speed" angeschaut werden. Wie vorher schon durchgesickert verfügt der neue Ableger über einen speziellen Grafikstil.

„Fang in Need for Speed Unbound ganz unten an und kämpf dich an die Spitze“, so beginnt die Beschreibung des eben hochgeladenen Reveal-Trailers.

Eigentlich war der Trailer für 17:00 Uhr geplant. Doch bereits jetzt wurde das Video auf YouTube veröffentlicht. Schaut jetzt selbst:

Direkt sticht der einzigartige Grafikstil ins Auge, den vorherige Screenshots schon verraten haben. Zu sehen ist ein Cel-Shading-Look, der sicherlich nicht jedem gefallen wird. Außerdem fallen Anime-Elemente auf, über die schon im April dieses Jahres berichtet wurde.

Zum Soundtrack wird unter anderem der Rapper ASAP Rocky beitragen. Im Trailer ist sein Song „Shittin me“ zu hören, der von 2WEI bearbeitet wurde. Darüber hinaus steuern mehrere Hip-Hop-Künstler zum Soundtrack bei, womit die Untergrund-Kultur verkörpert werden soll.

Die ultimative Streetracing-Herausforderung

Details zum Gameplay sind schon vorher durchgesickert. So dürft ihr euch einmal mehr auf hitzige Verfolgungsjagden und rasante Straßenrennen freuen. Nehmt an wöchentlichen Qualifikationsrennen teil, damit ihr später an „The Grand“ teilnehmen könnt. Dabei handelt es sich um die „ultimative Streetracing-Herausforderung in Lakeshore.“

Ein komplett neues Element ist „Burst Nitrous“. Beschrieben wird es als Boosting-Element für extreme Geschwindigkeiten.

Eine wichtige Rolle sollen getunte Spezialfahrzeuge und Outfits spielen, die für Aufmerksamkeit sorgen werden. Auch Graffitis sind enthalten. Zudem könnt ihr nach dem Gewinn eines Rennens eine Siegerpose ausführen.

Related Posts

Vorbestellungen sind in Kürze auf der offiziellen Webseite möglich. Dadurch dürft ihr drei Tage früher loslegen als die restlichen Spieler. Zusätzlich gibt’s exklusive Items.

Auch der Erscheinungstermin steht fest: Am 2. Dezember dieses Jahres kommt das Rennspiel für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Die alten Konsolen werden nicht berücksichtigt.

Weitere Meldungen zu Need for Speed Unbound.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren