Need for Speed Unbound: Produkteintrag liefert erste Gameplay-Details

Im Vorfeld der heutigen Enthüllung erreichten uns die ersten Details zum Gameplay von "Need for Speed: Unbound". Diese stammen aus dem Produkteintrag eines Händlers, der zu früh online gestellt wurde.

"Need for Speed: Unbound" erscheint wohl im Dezember 2022.

Wie Electronic Arts und die Entwickler von Criterion Games in dieser Woche bestätigten, wird „Need for Speed: Unbound“ am heutigen Donnerstag Nachmittag offiziell vorgestellt.

Bereits im Vorfeld der Enthüllung stellte ein japanischer Händler einen entsprechenden Produkteintrag zu früh online und beförderte damit die ersten Screenshots zum neuen Rennspiel ins Netz. Ergänzend dazu erreichten uns die ersten Gameplay-Details zu „Need for Speed: Unbound“, die ebenfalls aus dem besagten Produkteintrag stammen.

Wie es heißt, liefert ihr euch Rennen gegen die Uhr, versucht in rasanten Verfolgungsjagden, den Cops zu entkommen, und qualifiziert euch in wöchentlichen Abständen für das ultimative Straßenrennen an der Lakeshore: Das Grand.

Getunte Fahrzeuge, teure Outfits und mehr

Darüber hinaus wird es in „Need for Speed: Unbound“ darum gehen, mit getunten Spezialfahrzeugen und teuren Outfits auf sich aufmerksam zu machen, während sich die Spieler und Spielerinnen daran machen, „Graffitis mit einem völlig neuen visuellen Stil zum Leben zu erwecken und die neueste Kunst der Straße mit Fahrzeugen zu kombinieren“. Optisch kommt dabei ein neuer Artstyle zum Einsatz, der bei der Darstellung von Rauch oder Feuer auf Anime-Elemente zurückgreift.

Beim Soundtrack wiederum setzten die Verantwortlichen von Electronic Arts und Criterion Games laut dem Produkteintrag auf eine Zusammenarbeit mit bekannten Hip-Hop-Künstlern wie A$AP Rocky oder AWGE, die verschiedene Songs beisteuern. Der Original-Soundtrack wiederum stammt aus der Feder des bekannten französischen Komponisten Brodinsky, dessen Lieder mehrere Genres abdecken und die Underground-Kultur von „Need for Speed: Unbound“ zu virtuellem Leben erwecken sollen.

Weitere Details und der erste offizielle Trailer zum neuen Rennspiel von Criterion Games folgen um 17 Uhr unserer Zeit. „Need for Speed: Unbound“ erscheint laut dem geleakten Produkteintrag am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Ein Termin, der in den letzten Tagen auch von verschiedenen Insidern genannt wurde.

