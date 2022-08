Need for Speed: Laut Berichten wurde die Veröffentlichung verschoben

Need for Speed:

Wann erscheint das neue "Need for Speed"? Diese Frage stellen sich Fans der Reihe seit geraumer Zeit und laut einem neuen Bericht haben die Entwickler intern die Veröffentlichung noch einmal verschoben.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass noch in diesem Jahr ein neues „Need for Speed“ von Criterion Games erscheinen soll, auch wenn eine offizielle Ankündigung seitens Electronic Arts noch aussteht. Nun machen Berichte die Runde, laut denen die Veröffentlichung noch einmal um einen Monat nach hinten verschoben worden sein soll.

Aber doch noch in diesem Jahr!

Der meist gut informierte Giant Bomb-Redakteur Jeff Grubb hat verraten, dass das neue „Need for Speed“ ursprünglich im November 2022 veröffentlicht werden sollte und nun erst für Dezember 2022 geplant ist. Es handelt sich um eine interne Verschiebung, da der Termin nie öffentlich bekanntgegeben wurde.

„Sie haben es auf Dezember verschoben, ein Monat. Sie werden sich einige zusätzliche Wochen nehmen, bevor sie es präsentieren“, sagte Grubb zu dem kommenden Rennspiel. „Es scheint, dass Criterion ein wenig vom Weg abkam, als sie damals an Battlefield [2042] gearbeitet hatten und dass dies einen langsam durchsickernden Effekt hatte, der diese Verschiebung verursachte.“

Zudem soll auch ein erster Gameplay-Clip zu „Need for Speed“ in Umlauf geraten sein, der eine Work-in-Progress-Version zeigt. In diesem kann man sehen, dass ein Auto durch ein rundes Objekt zu springen versucht und dabei erfolglos dagegen kracht. Einige animierte Elemente im Arcade-Stil sollen auch zu sehen sein, was zu früheren Berichten passt, laut denen die fotorealistischen Grafiken mit Anime-Elementen kombiniert werden.

Außerdem wurde bisher berichtet, dass „Need for Speed“ exklusiv für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen könnte. Sobald eine offizielle Ankündigung seitens Electronic Arts und Criterion Games erfolgt, lassen wir euch umgehend davon wissen.

Quelle: VGC (via GameSpot)

