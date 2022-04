Need for Speed: Codemasters Cheshire wird in die Entwicklung der Serie eingebunden

Need for Speed:

Wie sich einer aktuellen Stellenausschreibung entnehmen lässt, wird die "Need for Speed"-Reihe zukünftig nicht bei Criterion Games alleine entstehen. Stattdessen werden die Entwickler von Codemasters Cheshire hinzustoßen und Criterion Games bei den Arbeiten an kommenden Ablegern der Reihe unterstützen.

"Need for Speed 2022" erscheint aller Voraussicht nach im vierten Quartal.

Bekanntermaßen arbeiten die „Burnout“- und „Need for Speed: Hot Pursuit“-Macher von Criterion Games derzeit an einem neuen „Need for Speed“-Ableger, der aller Voraussicht nach im vierten Quartal dieses Jahr erscheinen wird.

Bereits im Februar erreichte uns das Gerücht, dass die britischen Entwickler von Codemasters Cheshire in die Entwicklung von „Need for Speed 2022“ und kommenden Ablegern der Rennspielserie eingebunden werden. Dies wollte der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht haben. In der Zwischenzeit wurde das Mitwirken von Codemasters Cheshire auch offiziell bestätigt.

Und zwar in Form einer aktuellen Stellenausschreibung, mit der Electronic Arts beziehungsweise Codemasters derzeit nach neuem Personal beziehungsweise erfahrenen Entwicklern suchen.

Codemasters und Criterion bündeln ihre Kräfte

„In Zusammenarbeit mit den Direktoren, Entwicklungsmanagern und Teams helfen Sie dabei, potenzielle Probleme zu identifizieren und sicherzustellen, dass wichtige Entscheidungen getroffen werden können, damit das Studio sein maximales Potenzial entfalten kann“, wird in der besagten Stellenausschreibung ausgeführt. „Codemasters Cheshire wird sich mit Criterion Games zusammenschließen, um die Zukunft von Need for Speed zu gestalten.“

Und weiter: „Beginnend mit dem nächsten Need for Speed-Titel und dann bis hin zu zukunftsweisenden Initiativen wird Codemasters Cheshire mit Criterion an der kreativen, technischen und funktionalen Umsetzung im Dienste der in der Need for Speed-Strategie skizzierten Vision arbeiten.“

Wann „Need for Speed 2022“ offiziell enthüllt werden soll, ist nach wie vor unklar.

