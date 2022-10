Cyberpunk 2077: Nutzer stolpern noch immer über Edgerunner-Orte im Spiel

Der Netflix-Anime „Cyberpunk: Edgerunners“ hat dem Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ zu einem zweiten Frühling verholfen. Fans finden in dem Videospiel noch immer unscheinbare Orte, die auch in der Anime-Serie zu sehen waren und posten diese im Internet.

Das Cyberpunk-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ vom polnischen Studio CD Projekt steht bei den Spielern derzeit wieder hoch im Kurs. Dafür scheint es gleich zwei Gründe zu geben: Anfang September erschien Update 1.6, das unter anderem ein Transmog-System sowie Cross-Progression zu dem Spiel brachte.

Der zweite Grund für den neuerlichen Erfolg des Spiels scheint die Veröffentlichung des Netflix-Animes „Cyberpunk: Edgerunners“ zu sein. Seit dem 13. September können die Zuschauer die Abenteuer von David Martinez und seiner Gang verfolgen. Auch einen Monat nach dem Start der Serie finden Fans im Spiel immer wieder Orte und weitere Details, die direkt aus dem Spiel in die Show übernommen wurden.

Der Anime ist voller Orte, die direkt aus dem Spiel stammen

Im Subreddit zu „Cyberpunk 2077“ teilen die Nutzer noch immer gerne Screenshots von Orten, die es im Spiel gibt und die sich unverändert auch in der Netflix-Serie finden lassen. Einige Beispiele lassen sich schneller zuordnen, wie etwa die berüchtigte Afterlife-Bar oder das Dach, auf dem David und Lucy in dem Anime sitzen, während sie sich die Skyline von Night City ansehen. Doch auch unscheinbarere Orte aus der Serie sind in dem Rollenspiel wiederzuerkennen, wie etwa die Transit-Station mit ihren markanten Verkaufsautomaten, diverse Straßenkreuzungen oder eine Reihe von Sitzbänken, an denen sich David und Lucy treffen.

Dazu wurden weitere Dinge aus dem Spiel in „Cyberpunk: Edgerunners“ übernommen, wie etwa der Klingelton des Telefonimplantats. Eine etwas größere Rolle spielt das Lied „I Really Want to Stay at Your House“, das für „Cyberpunk 2077“ geschrieben wurde und auf dem Radiosender 98.7 Body Heat Radio läuft. Das Lied ist in dem Anime gleich in mehreren Szenen zu hören und wird daher von einigen Zuschauern nun emotionaler aufgenommen.

Mit Update 1.6 wurde zudem ein Crossover mit Gegenständen aus der Netflix-Serie zu „Cyberpunk 2077“ hinzugefügt. Der Nutzer „hotntasty_“ hat im Cyberpunk-Subreddit ein nicht ganz ernst gemeintes Video hochgeladen, das einige Items und Orte aus der Anime-Serie zeigt, die die Spieler in „Cyberpunk 2077“ finden können.

Quelle: GamesRadar, Reddit

