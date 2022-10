Ys IX Monstrum Nox: Erscheint für die PS5 – Release-Zeitraum und Trailer

Der Publisher NIS America und der Entwickler Falcom werden „Ys IX: Monstrum Nox“ ein weiteres Mal auf den Markt bringen. So soll die PS5-Version des Action-RPGs im Frühjahr 2023 erscheinen, wie die Unternehmen bekanntgaben. Vorbestellungen für die Limited Edition sind bereits über den NIS America Online Store möglich.

An der Handlung ändert sich verglichen mit den bereits veröffentlichten Versionen nichts: Der bekannte Abenteurer Adol Christin und sein Begleiter Dogi kommen in Balduq an, einer Stadt, die vom Romun-Imperium annektiert wurde. Doch bevor Adol einen Fuß hineinsetzen kann, wird er festgenommen.

Während seiner Gefangenschaft trifft er eine geheimnisvolle Frau namens Aprilis, die ihn in ein Monstrum verwandelt, ein Wesen mit übernatürlichen Gaben und der Macht, Monster zu exorzieren. Fortan muss sich Adol mit seinen Monstrum-Kollegen verbünden, um die Bedrohungen abzuwehren, die aus einer schattenhaften Dimension namens Grimwald Nox auftauchen.

Gleichzeitig steht er vor der Aufgabe, die Geheimnisse des Monstrum-Fluchs und die Wahrheit hinter den Unruhen in Balduq zu enträtseln.

PS4-Demo zum Download

Spieler können die Zeit bis zur Veröffentlichung der PS5-Version mit einer Demo von „Ys IX: Monstrum Nox“ überbrücken, die kostenlos für die PS4 zum Download bereitsteht:

„Ys IX: Monstrum Nox“ erschien 2019 zunächst in Japan für die PS4, gefolgt von westlichen Releases im Februar 2021. Die PC- und Stadia-Versionen kamen weltweit im Juli 2021 auf den Markt, ebenso wie die Switch-Version in Nordamerika. In Europa und Japan mussten Switch-Spieler bis Juli bzw. September 2021 warten.

