Gotham Knights: PS5, Xbox Series X/S und PC im Technik-Check

Ob „Gotham Knights“ überzeugen kann, verraten bereits unser hauseigener Test und die internationalen Wertungen. Nun schauen wir uns an, wie gut sich das Open-World-RPG in technischer Hinsicht schlägt. In der Zwischenzeit ist nämlich das erste Vergleichsvideo eingetroffen.

Die Eckdaten in der Übersicht:

PS5: 4K und 30 FPS

Xbox Series X: 4K und 30 FPS

Xbox Series S: 1440p und 30 FPS

Framerate macht Probleme

30 Bilder pro Sekunde sind die einzige Performance-Option auf den Konsolen. Trotzdem kommt es sowohl auf der PlayStation als auch auf der Xbox immer wieder zu unschönen Rucklern. Selbst der für den Test genutzte PC hatte diesbezüglich mit Problemen zu kämpfen. Die Kapazität der GeForce RTX 4090 konnte nicht richtig genutzt werden, weshalb bei jeder Verwendung von DLSS Framerate-Einbrüche aufgetreten sind.

Bei der grafischen Darstellung kommt unter anderem Raytracing zum Einsatz – die leistungsschwächere Series S ausgenommen. Das Entwicklerteam hat die gefragte Technologie für Beleuchtungseffekte, Reflexionen und die Schatten verwendet. Abgesehen von den Reflexionen sind die Unterschiede jedoch überschaubar. Der Tester hätte sich die Möglichkeit gewünscht, Raytracing auszuschalten, um eine flüssigere Bildwiederholfrequenz zu erreichen.

Was die Innenbereiche angeht, kommen die durch Raytracing erzeugten Reflexionen schön zur Geltung. In den Außenbereichen hingegen wurden die Effekte nicht gut umgesetzt.

Das Vergleichsvideo:

„Gotham Knights“ kommt am morgigen Freitag für PS5, Xbox Series X/S und PC in den Handel.

