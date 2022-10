Gotham Knights: Kein 60FPS-Modus geplant – Rocksteady mit Seitenhieb gegen die Xbox Series S

Ende der vergangenen Woche wies der ResetEra-Nutzer Axecidentally darauf hin, dass er bereits in den Genuss einer Pre-Launch-Kopie von „Gotham Knights“ kam und herausfand, dass das Action-Rollenspiel lediglich in der 4K-Auflösung bei 30 Bildern die Sekunde gespielt werden kann.

Ein 60FPS- beziehungsweise Performance-Modus wird laut dem Nutzer nicht geboten. Angaben, die in der Zwischenzeit auch von offizieller Seite bestätigt wurden. Laut dem für „Gotham Knights“ verantwortlichen Produzenten Fleur Marty ist der Verzicht auf einen 60FPS-Modus auf mehrere Faktoren zurückzuführen.

Zum einen nannte Marty hier die sehr detailreiche offene Welt. Darüber hinaus bietet „Gotham Knights“ verschiedene Features wie den kooperativen Multiplayer, der dazu führte, dass ich die Entwickler von WB Games Montreal dazu entschlossen, auf eine Darstellung in 30 Bildern die Sekunde zu setzen.

Xbox Series S mit „Kartoffel-GPU“?

Im Zuge des Ganzen meldete sich via Twitter auch Lee Devonald, seines Zeichens Senior Character Technical Artist bei den „Batman Arkham“-Machern von Rocksteady, zu Wort und verteidigte die Entscheidung, „Gotham Knights“ ohne einen 60FPS- beziehungsweise Performance-Modus zu veröffentlichen. Zum einen merkte Devonald an, dass vielen Spielern und Spielerinnen nicht klar sei, auf was alles verzichtet werden müsste, um ein Spiel in flüssigen 60 Bildern die Sekunde darzustellen.

Erschwerend komme hinzu, dass mit der Xbox Series S eine Konsole versorgt werden muss, die laut Devonald nicht viel stärker ausfällt als die Konsolen der letzten Generation. Vor allem die von Devonald als „Kartoffel-GPU“ bezeichnete GPU der Xbox Series S mache es den Entwicklern schwer, ihre Visionen umzusetzen, und entwickle sich oft zur Achillesferse aktueller Projekte.

Nachdem Nutzer darauf hinwiesen, dass viele Multiplattform-Titel auf der Xbox Series S eine 60FPS-Unterstützung bieten, und damit eine zum Teil recht hitzig geführte Diskussion auslösten, entschloss sich Devonald dazu, die entsprechenden Tweets wieder zu löschen.

„Gotham Knights“ wird am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

