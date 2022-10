Resident Evil 4 Remake: Soll „kaum“ Quick Time Events haben

Die einen Spieler lieben sie, andere hassen sie wie die Pest: Quick Time Events in Videospielen sind recht umstritten. Ein Titel, der seine Nutzer vor besonders viele dieser Button-Mashing-Herausforderungen stellt, ist das 2015 veröffentlichte „Resident Evil 4“.

In dem kommenden Remake sollen die Entwickler die QTEs jedoch abgeschwächt haben. Spieler werden in den Cutscenes nicht länger schnell zum Controller greifen müssen, um mitten in den Dialogen schnelle Abfolgen von Eingaben zu tätigen.

Quick Time Events sollen „richtig“ in das Spiel eingebaut sein

„Ich würde sagen, es gibt kaum QTEs“, so der Produzent des „Resident Evil 4“-Remakes, Yoshiaki Hirabayashi, in einem Interview mit den Kollegen von IGN. „Verschiedene Leute haben unterschiedliche Definitionen davon, was ein QTE ist, also kann ich zwar nicht sagen, dass es überhaupt keine gibt, aber ich kann sagen, dass es keine Aufforderungen gibt, mitten in einer Cutscene Knöpfe zu drücken.“

Quick Time Events sollen jedoch nicht ganz aus dem Spiel verschwinden. So soll es Momente geben, in denen man situationsbedingt Knöpfe drücken muss. Laut Hirabayashi habe das Team jedoch daran gearbeitet, was manche als QTEs bezeichnen würden, „richtig“ in das Spiel einzubauen.

Wie bei dem kürzlich erfolgten Capcom Showcase zu sehen war, wird es in dem Remake zu „Resident Evil 4“ auch neue Gameplay-Elemente geben. So kann der Protagonist Leon Kennedy nun schleichen sowie Angriffe mit seinem Messer abwehren. Wie der Produzent der Neuauflage erklärte, würden sich verschiedene Aktionen mit dem Messer jedoch auf dessen Haltbarkeit auswirken. Spieler müssten sich gut überlegen, wann sie die Waffe einsetzen würden.

