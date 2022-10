Star Wars Eclipse: Insider liefert Details zur Handlung und einer neuer Rasse

Ende des vergangenen Jahres kündigten die „Heavy Rain“- und „Detroit: Become Human“-Macher von Quantic Dream mit dem Adventure „Star Wars: Eclipse“ ihr neuestes Projekt an.

Nachdem es um den Titel in den vergangenen Monaten recht still wurde, brachte Colin Moriarty, der Host des „Sacred Symbols“-Podcasts, zum Abschluss der Woche unbestätigte neue Details in Umlauf. Zum einen wies er darauf hin, dass sich „Star Wars: Eclipse“ nach wie vor in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Auf absehbare Zeit sollten wir daher wohl nicht mit offiziellen Informationen oder gar der Präsentation erster Spielszenen rechnen.

Weiter führte Moriarty aus, dass sich die Geschichte des Science-Fiction-Abenteuers um die etwa 30 Jahre alte Protagonistin Sarah drehen wird, die von dem Insider als ein Mitglied der menschenähnlichen Rasse Zaraan beschrieben wird, die komplett neu im „Star Wars“-Universum sein soll.

Eine politisch und militärisch ambitionierte Rasse?

Laut Moriarty handelt es sich bei den Zaraan um eine Rasse, die stolz auf ihre politischen und militärischen Konflikte ist und keinen Unterschied zwischen Mann und Frau macht, wenn es darum geht, Verantwortungen und wichtige Posten zu verteilen. Einen interessanten Twist soll es allerdings geben, wenn Zaraan heiraten. Demnach weisen die Hochzeiten der menschenähnlichen Rasse „militärische Implikationen auf, da verheiratete Mitglieder des Volkes automatisch zu einer Regierungseinheit werden, die zusammenarbeitet.“

„Daraus ergibt sich ein Problem, da Sarah, eine fanatische Anhängerin der Gewalt und der Kriminalität, die ihr Imperium regelmäßig demonstriert, mit einer Figur namens Xendo verheiratet ist, die viel sanfter ist. Ein Teil des Spiels scheint sich um diese beiden Charaktere und ihre Beziehung zueinander zu drehen“, so der Insider zur Geschichte.

Mit dem Begriff Imperium scheint in diesem Fall allerdings nicht das Galaktische Imperium gemeint zu sein, das in der Skywalker-Saga für Schrecken in der Galaxie sorgte. Stattdessen scheint sich Moriarty auf das Reich der Zaraan zu beziehen, das ebenfalls mit politischem Druck und militärischer Gewalt expandiert.

Die Entwickler von Quantic Dream selbst wollten die von „Sacred Symbols“ in Umlauf gebrachten Story-Details bisher nicht kommentieren. Von offizieller Seite ist stattdessen nur die Rede davon, dass die Handlung von „Star Wars: Eclipse“ rund 200 Jahre vor den Geschehnissen von „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ einsetzen wird.

