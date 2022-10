Call of Duty Modern Warfare 2: Amsterdam-Level fasziniert die Spieler

Call of Duty Modern Warfare 2:

In der "Modern Warfare 2"-Kampagne verschlägt es Captain Price und Co. unter anderem nach Amsterdam. Wie detailgetreu Infinity Ward die niederländische Hauptstadt optisch dargestellt hat, fasziniert im Moment die Gaming-Community.

Schon seit dem 20. Oktober können Vorbesteller die Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ spielen. Der eigentliche Release erfolgt am 28. Oktober.

In der vierten Mission erkundet der Spieler dann schließlich Amsterdam. Zwar handelt es sich hier nur um einen kurzen Abschnitt im Spiel, doch die realistische Umgebung sorgt aktuell für Begeisterung. Die Nachbildung der niederländischen Hauptstadt sieht ihrem realen Vorbild nämlich verblüffend ähnlich.

Um den Vergleich besser rüber zu bringen, hat der YouTuber Dan Allen Gaming ein kurzes Vergleichsvideo hochgeladen. Hier erhaltet ihr einen Eindruck, wie detailgetreu und realitätsnah das Entwicklerteam die beschauliche Weltstadt nachgebildet hat.

Unter anderem sehen wir das historische Bauwerk Oude Kerk. Dazu schreibt ein Einheimischer: „Ich komme aus den Niederlanden und kann mit Sicherheit sagen, dass diese Version der Oude Kerk in Amsterdam perfekt und detailliert nachgebildet ist.“

Sämtliche Details wurden beachtet

Ein weiterer Amsterdamer sieht das genau so: „Als jemand, der aus Amsterdam kommt, bin ich unglaublich beeindruckt von der Detailtreue. Alle Stoppschilder in der Szenerie sind tatsächlich vorhanden. Sogar das Werbebanner auf der Brücke für Alkoholverbot im öffentlichen Raum war Teil einer städtischen Initiative, die hier tatsächlich durchgeführt wurde.“

Es scheint sich hierbei um die realistischste Nachbildung von Amsterdam zu halten, die je in einem Videospiel vorhanden war. Schon in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ führte es den Spieler nach Amsterdam. Das von Treyarch kreierte Level kann mit der oben gezeigten Rekonstruktion aber nicht ansatzweise mithalten.

