Call of Duty Modern Warfare 2: Die ersten kooperativen Raids folgen im Dezember

Ende des Monats erscheint der von Infinity Ward entwickelte Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ für die Konsolen und den PC. Wie bereits vor dem Launch versprochen wurde, sollen die Spieler und Spielerinnen langfristig mit neuen Inhalten versorgt werden.

In einem aktuellen Statement nannten die Macher von Infinity Ward die ersten Details zur Post-Launch-Unterstützung von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und wiesen darauf hin, dass die erste Season parallel zur Veröffentlichung des Battle-Royal-Shooters „Call of Duty Warzone 2.0“ am 16. November 2022 zur Verfügung gestellt wird.

Ein Bestandteil der ersten Season werden kooperative Raids sein, die euch und eure Gruppe vor unterschiedliche Herausforderungen stellen. Die ersten drei Raids werden laut Infinity Ward am 14. Dezember 2022 zusammen mit dem „Reloaded“-Update zur ersten Season erscheinen.

Raids ein Bestandteil des Special-Ops-Modus

Die Raids gehören zum zurückkehrenden Special-Ops-Modus und stellen eine Gruppe aus drei Spielern beziehungsweise Spielerinnen vor die Aufgabe, kooperative Missionen zu meistern, die Fähigkeiten im Kampf und ein strategisches Teamwork voraussetzen. Zum Launch wird der Special-Ops-Modus über drei Missionen verfügen, die in Al Mazrah angesiedelt sind: Die auf Stealth fokussierte Mission „Bad Situation“, die auf Fahrzeuge ausgerichtete Mission „Vehicle Escape“ und die auf Verteidigung ausgerichtete Mission „Observatory Defense“.

Mit Assault, Medic und Engineer unterstützt der Special-Ops-Modus drei Klassen, deren Stärken in unterschiedlichen Bereichen liegen. Während die Assault-Klasse vor allem auf ihre starke Rüstung und durchschlagskräftige Waffen setzt, ist der Medic beziehungsweise Sanitäter auf die Heilung und Wiederbelebung der eigenen Mitstreiter spezialisiert. Der Engineer hingegen fungiert in gewisser Weise als Support-Klasse.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird ab dem 28. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

