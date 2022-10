Call of Duty Modern Warfare 2: Keine Mobilfunknummer-Pflicht auf den Konsolen

Ende des Monats erscheint mit „Call of Duty: Modern Warfare 2“ der neueste Shooter des US-Studios Infinity Ward, der in den vergangenen Tagen für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Im Detail geht es um die Tatsache, dass „Call of Duty: Modern Warfare 2“ genau wie der Anfang Oktober in den Early-Access gestartete Multiplayer-Shooter „Overwatch 2“ auf eine Mobilfunknummer-Pflicht setzt, mit der unter anderem gegen Cheater vorgegangen werden soll. Für Kritik sorgte im Fall von „Overwatch 2“ die Tatsache, dass Messenger-Apps genauso wenig unterstützt wurden wie Telefonnummern aus Prepaid-Tarifen.

Zumindest im Fall von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ müssen sich Spieler und Spielerinnen auf den Konsolen allerdings keine Gedanken mehr um diese Problematik machen. Wie klar gestellt wurde, gilt die Mobilfunknummer-Pflicht hier nämlich nur für den PC.

Warzone 2.0 auf dem PC ebenfalls mit Mobilfunknummer-Pflicht

Selbiges gilt für den im nächsten Monat startenden Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone 2.0“. In einer aktuellen Mitteilung an die Community heißt es dazu: „Zum Spielen von Call of Duty: Modern Warfare 2 auf dem PC ist eine SMS-fähige Mobiltelefonnummer erforderlich. Bestehende Call of Duty: Warzone-Spieler, die ihr Konto zuvor verifiziert haben, müssen keine zusätzlichen Informationen angeben, um auf Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 zugreifen zu können.“

Und weiter: „Die SMS-Richtlinie für Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 auf Battle.net ist die gleiche wie die Anforderung für Call of Duty: Warzone auf dem PC, die im Mai 2020 implementiert wurde. Eine Mobiltelefonnummer muss mit Ihrem Steam-Konto verknüpft sein, um Modern Warfare 2 auf dieser Plattform spielen zu können.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Während „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ab dem 28. Oktober 2022 erhältlich sein wird, erscheint „Call of Duty: Warzone 2.0“ am 15. November 2022.

Quelle: Call of Duty (Offizielle Website)

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren