Fallout: Erstes Bild zur TV-Serie gewährt einen Einblick in Vault 33

Bethesda Softworks feiert in diesen Tagen den 25. Geburtstag der „Fallout“-Reihe. Und passend dazu haben die Amazon Studios ein erstes Bild zur kommenden TV-Serie veröffentlicht, die zu einem noch unbekannten Zeitpunkt via Prime Video veröffentlicht werden soll.

Somit kann man bereits die Bewohner von Vault 33 sehen, die erstmals erleben, wie sich ihre Bunkertür öffnet und Tageslicht in ihre Hallen scheint. Damit sollten auch bisherige Berichte bestätigt worden sein, die davon sprachen, dass wir im Rahmen der TV-Serie sowohl Vault 33 als auch die verstrahlte Außenwelt zu Gesicht bekommen werden.

Für die Produktion zeigt sich übrigens Kilter Films verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Produktionsfirma von Jonathan Nolan sowie Lisa Joy, die bereits 2021 verriet, dass man ein „verrücktes, lustiges Abenteuer“ sowie einen „Mindfuck“ auf den Bildschirm zaubern wird, wie wir ihn bisher noch nie zu Gesicht bekommen haben sollen.

Seitens Bethesda sind auch Game Director Todd Howard sowie Director of Publishing Operations James Altman an der Produktion beteiligt. Dementsprechend kann man gespannt sein, ob Amazon die Atmosphäre der gefeierten Spielereihe einfangen und sowohl Fans als auch Neueinsteiger vollends überzeugen kann.

Weitere Meldungen zu Fallout:

Wir werden euch auf dem Laufenden halten, insofern neue Informationen mitgeteilt werden. Hier ist zumindest erst einmal das erste Teaser-Bild:

Congratulations and Happy 25th Birthday! We made something special for the occasion. #Fallout #Fallout25 @BethesdaStudios @Bethesda @Fallout @Kilter_Films pic.twitter.com/eFg7t5O8Wa

— Prime Video (@PrimeVideo) October 25, 2022