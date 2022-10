GRID Legends: „Enduring Spirit“-DLC vereint Story und Langstreckenrennen – Trailer & Details

Wie Electronic Arts und die Entwickler von Codemasters bekannt gaben, steht unter dem Namen „Enduring Spirit“ ab sofort der neueste DLC zum Rennspiel „GRID Legends“ bereit.

Versprochen wird eine Spielerfahrung, die eine neue Geschichte mit den Elementen von spannenden Langstreckenrennen vereint, in denen es sowohl auf euer Talent am Steuer als auch auf eure Ausdauer ankommt. Ihr schlüpft in die Rolle des „Driven to Glory“-Charakters Lara Carvalho und tretet an der Seite von Yume Tanaka beim ersten Seneca-„GRID of Legends“-Turnier an.

Erzählt wird euch die neue Geschichte in Form von acht Story-Erlebnissen und thematisch passenden Story-Events.

Auch Multiplayer-Freunde kommen auf ihre Kosten

„Langstreckenrennen sind eines der herausforderndsten und unberechenbarsten Motorsportformate und verlangen von den Fahrern, dass sie eins mit dem Auto sind, kommentiert Paul Lovell, Senior-Games-Designer bei Codemasters die neuen Langstreckenrennen. „Wir freuen uns darauf, dies in unserem neuen DLC zusammen mit der legendären Fuji Speedway-Strecke zum Leben zu erwecken. Mit Hochgeschwindigkeitsgeraden und technisch anspruchsvollen Kurven sind wir sicher, dass es den Fans Spaß machen wird, sich mit Freunden zu messen und in den Ausläufern des Mount Fuji den Sieg zu erringen.“

Abseits der Geschichte können die Langstreckenrennen natürlich auch im Online-Multiplayer bestritten werden. Erfreulich: Wenn ihr den neuen DLC euer Eigen nennen solltet, können eure Freunde mit euch spielen, ohne das Download-Paket erwerben zu müssen. Abgerundet wird der neue „Enduring Spirit“-DLC von drei Karriere-Events, neuen Icons sowie den folgenden vier Fahrzeugen: Bentley Speed 8, Bentley Continental GT3, BMW V12 LMR und Autozam AZ-1 Mazdaspeed Kei.

„GRID Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

