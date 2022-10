MultiVersus: Entwickler benötigen mehr Zeit – Release von Black Adam verschoben

Im kommenden Monat geht die erste Season des kostenlos spielbaren Online-Multiplayer-Brawlers „MultiVersus“ zu Ende, die verschiedene neue Inhalte mit sich brachte.

Ursprünglich sollte in dieser Woche mit Black Adam der finale Download-Charakter der ersten Season den Weg in „MultiVersus“ finden. Wie die verantwortlichen Entwickler von Player First Games in einer kurzen Mitteilung an die Community einräumten, wird aus diesem Vorhaben jedoch nichts, da das Studio schlichtweg noch etwas mehr Zeit benötigt, um zur Veröffentlichung von Black Adam für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

Folgerichtig musste das entsprechende Update kurzfristig verschoben werden.

Devin Gajewski, der technische System-Designer hinter „MultiVersus“, ergänzte: „Das ist hart, aber wir brauchten die Zeit. Ich denke, dieser Patch wird das Warten mehr als jeder andere wert sein. Wir müssen nur dahin gelangen.“ Einen neuen Termin nannten die Macher von Player First Games zwar nicht, wiesen jedoch darauf hin, dass dieser genannt wird, sobald das Studio dazu bereit ist.

Die erste Season von „MultiVersus“ wird auf allen Plattformen am 15. November 2022 zu Ende gehen. Anschließend geht der Online-Brawler nahtlos in die zweite Season über, die laut offiziellen Angaben neue Inhalte und Feature umfassen wird. Konkrete Angaben zu möglichen Neuerungen wurden allerdings noch nicht gemacht.

Weitere Meldungen zu MultiVersus:

„MultiVersus“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

The Gods have spoken and Black Adam is not quite ready to change the hierarchy of #MultiVersus. Stay tuned and thank you for your patience, Mortals. pic.twitter.com/4jhstiKfP3

— MultiVersus (@multiversus) October 26, 2022