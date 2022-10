Iron Man: Offenbar Playtests zum neuen Projekt der Motive Studios gestartet

Nach den Gerüchten der näheren Vergangenheit wurde im letzten Monat auch offiziell bestätigt, dass die Entwickler der EA Motive Studios an einem neuen „Iron Man“-Titel arbeiten.

Nachdem im Zuge der offiziellen Ankündigung die Rede davon war, dass wir es bei „Iron Man“ lediglich mit dem ersten Projekt zu tun haben, das zusammen mit Marvel Games entwickelt wird, zeichnet sich aktuell ab, dass die Entwicklung von „Iron Man“ bereits weiter fortgeschritten sein könnte, als von vielen angenommen. Darauf deutet zumindest ein aktueller Bericht von Insider Gaming hin, in dem die Rede davon ist, dass am heutigen Montag Playtests gestartet wurden.

Wie mehrere Quellen gegenüber Insider Gaming bestätigt haben sollen, werden die Playtests bis zum 2. November 2022 stattfinden und ausgewählten Nutzern die Möglichkeit bieten, „Iron Man“ anzuspielen und den Entwicklern der Motive Studios entsprechendes Feedback zukommen zu lassen.

Entwickler heben die Bedeutung des Nutzer-Feedbacks hervor

Wie es in der Playtest-Sektion von Electronic Arts heißt, können ausgewählte Nutzer neue Titel, die sich noch in der Entwicklung befinden, anspielen und sich anschließend mit einem EA-Mitarbeiter über diesen zu unterhalten. „Sie werden Ihnen Fragen zu Ihren Erfahrungen, Vorlieben und anderen Interessengebieten stellen. Diese Gespräche dauern in der Regel zwischen 30 und 120 Minuten und können online oder persönlich in einem unserer Player-Experience-Labs stattfinden“, so EA.

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Iron Man“ wies Patrick Klaus, der General-Manager der Motive Studios, darauf hin, dass das Projekt bewusst sehr früh angekündigt wurde. Dadurch sind die Entwickler in der Lage, die Spieler beziehungsweise Spielerinnen in den weiteren Entwicklungsprozess einzubinden und auf Basis des Community-Feedbacks Anpassungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Wann und für welche Plattformen „Iron Man“ erscheinen wird, wurde bisher nicht verraten. Stattdessen verrieten die Macher der Motive Studios nur, dass sich die Fans auf eine komplett neue Geschichte im zugrunde liegenden Universum freuen dürfen, die „die Komplexität, das Charisma und das kreative Genie von Tony Stark hervorhebt“.

