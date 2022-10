One Piece Film Red: Der Schöpfer bestand auf eine Änderung im Anime-Film

"One Piece Film: Red" startete am 13. Oktober 2022 in den deutschen Kinos.

In „One Piece Film: Red“ erleben Ruffy und seine Freunde ein neues Abenteuer auf der großen Leinwand. Mit Uta lernen wir diesmal zudem eine wichtige neue Figur kennen, die eine besondere Verbindung zum Captain der Strohhut-Bande hat. Ein Detail bei ihrem ersten Zusammentreffen im Anime-Kinofilm musste das Team übrigens auf Bitte des Schöpfers der Reihe, Eiichiro Oda, verändern. Was das genau war, verriet uns Aya Komaki im Interview.

Ruffy würde sowas nicht machen, auch nicht in One Piece Film: Red

Komaki-san arbeitete als Assistant Chief Director und Concert Scene Director am Kinofilm mit und unterhielt sich während der Deutschlandpremiere von „One Piece Film: Red“ kurz mit uns. Sie verriet uns unter anderem, dass Oda, der am Film mitwirkte, sehr detailversessen gewesen sei. „Er hat eine starke Vision und will davon nicht abweichen.“ Das Team sei deshalb stets bestrebt gewesen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.

Wie sie uns verriet, habe es deshalb auch viele Retakes gegeben. Eine Szene, die verändert werden musste, war die Begrüßung zwischen Ruffy und Uta. Beide kennen sich seit ihrer Kindheit und treffen sich im Film zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass unser Protagonist „bestimmte Armbewegungen und Posen einnehmen solle. Oda habe jedoch eingegriffen und gesagt: „Nein, Ruffy ist nicht so ein Charakter – das müssen wir rausnehmen.“

Genauer musste das Team laut Komaki-san diese Änderung vornehmen, da Ruffy niemand sei, der „feste Bewegungen oder Begrüßungen hat. Er mag keine so festgelegten Dinge, weil er so ein Freigeist ist. Er ist ein freilebender Charakter und sowas vorgegebenes, festgelegtes, das ist nicht er.“ Wie in der Manga-Vorlage achtete Oda also auch im neuesten Anime-Kinofilm des Franchise auf jedes noch so kleine Detail.

In Japan konnte sich „One Piece Film: Red“ elf Wochen lang an der Spitze der Kinocharts behaupten. Bis heute lockte der Anime-Blockbuster 12,5 Millionen Menschen ins Kino, was einem Einspielergebnis von 17,36 Milliarden Yen (ca. 117,6 Millionen Euro) entspricht. Damit ist der Anime-Hit der bisher erfolgreichste Kinofilm des Jahres in Japan. Zudem steht der Film auf Platz 6 der erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten in Japan (via ANN).

Habt ihr „One Piece Film: Red“ schon im Kino gesehen? Falls ja, wie gefiel euch der Anime-Hit?

