Square Enix: Aktualisierte Verkaufszahlen zu Final Fantasy, Kingdom Hearts und mehr

In der vergangenen Woche legte der Publisher Square Enix den aktuellen Geschäftsbericht vor, in dem unter anderem darauf hingewiesen wurde, dass der interne Fokus zukünftig vom japanischen auf den globalen Markt verlagert wird.

Ergänzend dazu nannte das Unternehmen aktuelle Verkaufszahlen zu seinen drei wichtigsten Marken „Final Fantasy“, „Dragon Quest“ und „Kingdom Hearts“. Bei „Final Fantasy“ handelt es sich weiterhin um die erfolgreichste Reihe von Square Enix, deren Spiele weltweit über 173 Millionen Mal verkauft wurden.

Während die „Dragon Quest“-Serie bei etwas mehr als 85 Millionen verkauften Spielen liegt, fanden die verschiedenen „Kingdom Hearts“-Abenteuer weltweit rund 36 Millionen Abnehmer.

So geht es mit den Serien weiter

Aktuell befinden sich mehrere Ableger auf Basis der drei Marken in Entwicklung. Zum einen entsteht „Final Fantasy XVI“, das im Laufe des kommenden Jahres zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Darüber hinaus kündigte Square Enix im Mai 2021 „Dragon Quest XII: The Flame of Fate“ an, bei dem Orca als Co-Entwickler ins Bord geholt wurde. In der Vergangenheit wirkte das japanische Studio unter anderem am Vorgänger „Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals“ mit.

Nummer Drei im Bunde ist „Kingdom Hearts IV“, das sich aktuell noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Wann hier mit der Enthüllung neuer Details und Spielszenen zu rechnen ist, steht genau wie bei „Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals“ noch in den Sternen.

Zumindest Spieler und Spielerinnen, die sich auf „Final Fantasy XVI“ freuen sollten, wurden kürzlich mit einem umfangreichen neuen Trailer bedacht. Zudem wurde bestätigt, dass sich das ambitionierte Rollenspiel der finalen Entwicklungsphase nähert.

Quelle: Pressemitteilung

