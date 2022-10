Final Fantasy XVI: Entwicklung nähert sich laut Yoshida der finalen Phase

Unter dem Namen „Ambition“ stellte Square Enix heute einen frischen Trailer zum Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ bereit, der euch mehr als vier Minuten neuer Eindrücke aus dem Fantasy-Abenteuer lieferte.

Laut dem verantwortlichen Produzenten Naoki Yoshida ging es im neuesten Trailer weniger darum, euch actionlastige Spielszenen zu präsentieren. Stattdessen konzentrierten sich die Entwickler bewusst auf die Welt und die Charaktere von „Final Fantasy XVI“. Wie Yoshida in einem aktuellen Statement ergänzte, macht die Entwicklung des Rollenspiels große Fortschritte und nähert sich ihrer finalen Phase.

Sobald diese erreicht wurde, wird sich das Team mit der Behebung von Bugs, der Optimierung der Performance und dem finalen Feinschliff des ambitionierten Projekts beschäftigen.

Im weiteren Verlauf der Mitteilung wies Yoshida darauf hin, dass er selbst, Main-Director Hiroshi Takai, Creative-Director Kazutoyo Maehiro und Localisation-Director Michael-Christopher Koji Fox in den kommenden Wochen diverse Interviews geben werden. Wir können wohl davon ausgehen, dass im Rahmen der Interviews weitere interessante Details zu Final Fantasy XVI genannt werden. Zumal sich die Entwickler laut Game-Director Hiroshi Takai darüber im Klaren sind, dass die wartenden Spieler und Spielerinnen neue Enthüllungen kaum erwarten können.

Takai dazu: „Wir wissen, dass Sie alle hungrig darauf sind, mehr zu sehen. Aktuell hoffen wir jedoch, dass dieser kleine Einblick in die Welt von Final Fantasy XVI ausreicht, um Sie zufrieden zu stellen und (natürlich) bis zu unserer nächsten großen Enthüllung spekulieren zu lassen.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

„Final Fantasy XVI“ wurde im September 2020 für die PlayStation 5 angekündigt und ist aktuell für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 vorgesehen. Einen konkreten Releasetermin nannte Square Enix bisher zwar nicht, da sich das Rollenspiel jedoch seiner finalen Entwicklungsphase nähert, könnte der Termin möglicherweise in den nächsten Monaten enthüllt werden. Warten wir es ab.

Here’s the latest from #FF16 producer Naoki Yoshida and director Hiroshi Takai. pic.twitter.com/nGua2jDsyY

— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) October 20, 2022