Final Fantasy XVI: Yoshida begründet den Verzicht auf die Open-World

In der vergangenen Woche konnten wir euch verschiedene offizielle Details zur spielerischen Umsetzung des ambitionierten Rollenspiels „Final Fantasy XVI“ liefern.

Unter anderem wurde bestätigt, dass „Final Fantasy XVI“ zwar offener ausfallen wird als beispielsweise „Final Fantasy XIII“, auf eine klassische Open-World wird allerdings verzichtet. Eine Design-Entscheidung, auf die der für den nächsten „Final Fantasy“-Hauptableger verantwortliche Producer Naoki Yoshida im Interview mit der Dengeki etwas näher einging. Zum einen begründete Yoshida den Verzicht auf eine Open-World mit damit verbundenen Entwicklungsaufwand.

Demnach geht es den Entwicklern von Square Enix darum, in „Final Fantasy XVI“ eine Geschichte von der Rettung der Welt zu erzählen. Würde man diese Geschichte auf Basis einer umfangreichen Open-World erzählen, würden die Ressourcen des Entwicklerteams laut Yoshida schlichtweg an ihre Grenzen stoßen.

Eine Entwicklungszeit von 15 Jahren?

Würden die Verantwortlichen am aktuellen Konzept von „Final Fantasy XVI“ festhalten und zudem auf eine Open-World setzen, müssten laut Yoshida 15 Jahre an Entwicklungszeit veranschlagt werden. Gleichzeitig gehe es dem verantwortlichen Produzenten darum, das Rollenspiel so schnell wie möglich fertigzustellen, damit die Spieler beziehungsweise Spielerinnen dieses endlich in den Händen halten können. Auch eine Aufteilung in mehrere Episoden scheidet laut Yoshida daher aus.

„Als wir das Entwicklerteam für Final Fantasy XVI zusammengestellt haben, führten wir weltweit Forschungen und Umfragen durch. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich die meisten Spieler eine spannende Geschichte, eine erstklassige Grafik und ein herausragendes Kampfsystem wünschen. Aber nur sehr wenige Fans wollten in einem Final Fantasy eine Open-World“, führte Yoshida aus.

„Final Fantasy XVI“ befindet sich für die PlayStation 5 in Entwicklung und wird im Laufe des kommenden Jahres zeitexklusiv für die Sony-Konsole veröffentlicht.

