Final Fantasy XVI: Kampfsystem mit einer Art Easy-Modus für unerfahrene Spieler

Im Gespräch mit der japanischen Famitsu nannte Produzent Naoki Yoshida diverse interessante Details zum kommenden Japano-Rollenspiel "Final Fantasy XVI". Wie unter anderem bestätigt wurde, dürfen sich Gelegenheitsspieler beim Kampfsystem auf eine Art Easy-Modus freuen., der sie Bedarf ein wenig an die Hand nimmt.

In einem von der japanischen Famitsu geführten Interview nahm sich Produzent Naoki Yoshida die Zeit, um ausführlich über sein neues Projekt „Final Fantasy XVI“ zu sprechen.

Wie Yoshida ausführte, wird „Final Fantasy XVI“ mit einem actionlastigeren Kampfsystem versehen, das sich sowohl an Anfänger als auch erfahrene Spieler richtet. So wird es in der finalen Version des Rollenspiels möglich sein, beim Kampfsystem zwischen dem „Action Focus Mode“ auf der einen und dem „Story Focus Mode“ auf der anderen Seite zu wählen, indem entsprechendes Zubehör ausgerüstet oder entfernt wird.

Während der Action-Modus für erfahrene Spieler gedacht ist, die die volle Kontrolle über das Kampfgeschehen haben wollen, richtet sich der Story-Modus an Anfänger gedacht und senkt den Schwierigkeitsgrad im Kampfsystem spürbar.

Yoshida erklärt den Story-Modus

„Erstens hat FF XVI das Konzept von Zubehör für Ausrüstung. Im Story-Fokus-Modus wird KI-implementiertes Zubehör von Anfang an bereitgestellt, und Clives grundlegende Steuerung kann durch Anbringen und Entfernen geändert werden. Wenn zum Beispiel ein feindlicher Angriff bevorsteht, wird Clive einen perfekten Zug machen, um ihm auf supercoole Weise auszuweichen“, führte Yoshida aus. „Ich denke, es gibt einige Leute, die denken, dass es kein Actionspiel ist, wenn sich das Spiel von selbst steuert. Für diese Leute gibt es einige Elemente, die ihnen das Gefühl vermitteln, das Spiel selbst zu steuern.“

Und weiter: „Beispielsweise wird ein paar Frames vor einem Angriff eine Verlangsamung angewendet, und während einer Gnadenfrist von etwa drei Sekunden können Sie die R1-Taste drücken, die Zeit kehrt zur Normalität zurück und Clive führt ein hervorragendes Ausweichmanöver durch. Wir haben auch eine Art Mittelding zwischen automatischer und manueller Steuerung. Zubehör kann jederzeit an- und abgenommen werden, sodass Sie es Ihrem Können anpassen, es entfernen können, wenn Sie sich daran gewöhnt haben, oder es ausrüsten, wenn Sie es schwer haben.“

„Final Fantasy XVI“ erscheint 2023 für die PlayStation 5.

Quelle: VGC

