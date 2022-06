Final Fantasy XVI: Neue Bilder zeigen verschiedene Schauplätze des Action-Rollenspiels

Vergangene Woche präsentierte Square Enix im Rahmen des jüngsten State of Play-Events den „Dominance“-Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel „Final Fantasy XVI“. Das Video gewährte neue Einblicke in die Story, das Kampfsystem und die Spielwelt des Titels. Letztere wird ebenfalls auf neuen Bildern in den Mittelpunkt gerückt, die das japanische Unternehmen am Wochenende auf Twitter veröffentlichte.

Ein Blick auf einige Final Fantasy XVI-Locations

Insgesamt teilten die Verantwortlichen vier neue Screenshots mit den wartenden Fans, die einen Blick auf verschiedene Locations in Valisthea erlauben. Zu sehen ist „Final Fantasy XVI“-Hauptcharakter Clive Rosfield an unterschiedlichen Orten der Spielwelt. Einmal betrachtet er eine weit entfernte Stadt, dann steht er in einem dichten Wald und auf den übrigen Schnappschüssen scheint er durch eine Stadt und das Innere eines Gebäudes zu laufen. Weitere neue Bilder hat Branchen-Insider Nibel zusammengetragen, die wir ebenfalls weiter unten im Artikel für euch eingebunden haben.

Das Leben in der Spielwelt des kommenden Action-RPGs wird von den sogenannten Mutterkristallen bestimmt. Diese umgeben die umliegenden Reiche und segnen die verschiedenen Länder mit ihrem Äther. Natürlich wissen auch Menschen seit vielen Generationen um die Macht der Edelsteine, weshalb sie zu diesen pilgern, um mit der Hilfe der Kristalle beispielsweise Magie einsetzen zu können. Das Gleichgewicht, das sich so über eine lange Zeit entwickelte, kommt im Laufe von Clives Abenteuer jedoch zusehends ins Wanken, denn die Fäule breitet sich in der Welt immer weiter aus.

Kurz nach der Veröffentlichung des jüngsten Trailers, teilte der offizielle Twitter-Account von „Final Fantasy XVI“ des Weiteren kurze Nachrichten von Game Director Hiroshi Takai und Producer Naoki Yoshida mit der Community.

Darin heißt es, das Action-Rollenspiel sei inzwischen komplett spielbar, allerdings müssten die Macher noch allerlei Dinge bis zur Veröffentlichung des Titels überarbeiten. Das Polishing werde somit noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Laut Takai würde es noch „einen Berg von Herausforderungen“ geben, den die Macher bis zum Release des Spiels angehen müssten.

„Final Fantasy XVI“ erscheint voraussichtlich im Sommer 2023 exklusiv für die PlayStation 5.

Wie gefallen euch die neuen „Final Fantasy XVI“-Bilder?

