Pistol Whip VR: Rhythmus-Shooter mit Trailer & Details für PlayStation VR2 angekündigt

Unter den Titeln, die am heutigen Mittwoch Abend für PlayStation VR2 angekündigt wurden, befand sich unter anderem der Rhythmus-Shooter „Pistol Whip VR“.

Sollte euch der Name bekannt vorkommen, dann täuscht euch eure Erinnerung nicht. Bei „Pistol Whip VR“ haben wir es nämlich mit einer technisch aufpolierten Fassung des VR-Shooters zu tun, der bereits im Jahr 2020 für das ursprüngliche PlayStation VR veröffentlicht wurde. An den Inhalten und dem spielerischen Konzept des Überraschungshits hat sich nichts geändert. Nach wie vor prallen laut Entwicklerangaben „aufregendes Gunplay und dynamische Tracks aufeinander“ und sorgen so „für eine einzigartige Spielerfahrung“.

Zu den Neuerungen, die in der PlayStation VR2-Fassung warten, gehört unter anderem die Unterstützung der adaptiven Trigger, die dafür sorgt, dass sich jede Waffe anders anfühlt und beim Abfeuern oder Nachladen ihr individuelles Feedback bietet.

Entwickler versprechen eine ganz neue Spielerfahrung

„Die neue Haptik ermöglicht es Ihnen, Pistol Whip wie nie zuvor neu zu erleben“, kommentierte Lucas Sitanski, Designer bei Cloudhead Games, die Ankündigung des Rhythmus-Shooters für PlayStation VR2. „Spüren Sie das Rauschen einer Kugel, die Ihren Kopf streift, das Klicken beim Nachladen Ihrer Waffe und realistischere Vibrationen beim Schießen.“

Das integrierte 3D-Audio-Feature sorgt in „Pistol Whips VR“ dafür, dass das Headset relativ zum Player verfolgt, wo sich Soundeffekte befinden, und die Lautstärke automatisch anpasst. Die schnelle SSD der PlayStation 5 wird ebenfalls zu einer optimierten Spielerfahrung beitragen und die Ladezeiten in der PlayStation VR2-Version spürbar reduzieren.

„Pistol Whip VR“ erscheint im kommenden Jahr für PlayStation VR2 und bietet allen unter euch, die den Shooter bereits für PlayStation VR besitzen, die Möglichkeit eines kostenlosen Upgrades.

