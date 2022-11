Return to Monkey Island: Deutsche Sprachausgabe mit Guybrush-Synchronsprecher Norman Matt

Return to Monkey Island:

Das in Kürze für PS5 und Xbox Series X/S erscheinende "Return to Monkey Island" wird eine deutsche Sprachausgabe umfassen, an der der ursprüngliche Guybrush-Synchronsprecher Norman Matt beteiligt ist.

Schon vor zwei Tagen berichteten wir, dass „Return to Monkey Island“ für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Heute folgte ein weiteres Detail zur Neuveröffentlichung. So können sich Spieler hierzulande auf eine deutsche Sprachausgabe einstellen.

In der neu aufgenommenen deutsche Sprachausgabe wird der ursprüngliche Guybrush-Synchronsprecher Norman Matt zu hören sein. Hinzu kommt eine laut Entwickler talentierte Besetzung, zu der sich die „eine oder andere Überraschung“ gesellen soll.

Ein modernisiertes Point-and-Click-Gameplay

Mit „Return to Monkey Island“, das bereits auf den Plattformen PC und Switch erhältlich ist, wollte der Serienschöpfer Ron Gilbert die Geschichte der Adventures „The Secret of Monkey Island“ und „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ fortsetzen. Versprochen wird ein modernisiertes Point-and-Click-Gameplay, das in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt wurde.

Das berühmte Geheimnis von Monkey Island führt Guybrush Threepwood auf ein neues Abenteuer durch die Karibik, wo er es endgültig lüften möchte. Die Reise zurück zur Mêlée-Insel lässt alte Freunde, Feinde und flüchtige Bekannte erneut zum Vorschein kommen.

Während sich Guybrush und sein bester Feind LeChuck darauf vorbereiten, auf hoher See aufeinander zu treffen, scheint eine neue Generation von Piraten daran interessiert zu sein, die Wiedersehensparty nachhaltig zu ruinieren. Auf dem PC kam „Return to Monkey Island“ auf einen Metascore von 86, während der User-Score bei 7.3 liegt.

„Return to Monkey Island“ wird am 8. November 2022 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. In der hier verlinkten Meldung könnt ihr euch noch einmal den Trailer anschauen, der anlässlich der Ankündigung des Veröffentlichungstermins herausgegeben wurde.

