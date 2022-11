Return to Monkey Island: PS5-Version erscheint im November

Der Publisher Devolver Digital und der Entwickler Terrible Toybox werden „Return to Monkey Island“ am 8. November 2022 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlichen. Gefeiert wird der Konsolen-Launch mit einem Trailer, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereitsteht.

„Return to Monkey Island“ ist eine Rückkehr von Serienschöpfer Ron Gilbert, der die Geschichte der Adventures „The Secret of Monkey Island“ und „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games fortsetzt. Schon am 19. September 2022 wurde der Titel für Switch und PC veröffentlicht.

Zusammenarbeit mit Dave Grossman und Rex Crowle

Auf dem PC kam „Return to Monkey Island“ auf einen, während der User-Score bei 7.3 liegt. Well Played schrieb im Review zum Beispiel: „Return to Monkey Island ist ein nostalgisches und unterhaltsames Abenteuer, auf das Fans der Serie und des Genres seit Jahren gewartet haben.“ Die englischsprachige Publikation PC Gamer fügte hinzu: „Eine brillante Rückkehr zur besten Serie, die die Point-and-Click-Form modernisiert.“

Ursprünglich angekündigt wurde die Entwicklung eines neuen „Monkey Island“-Spiels im April dieses Jahres. Zusammen mit Dave Grossman erschuf Ron Gilbert die Geschichte des neuen Abenteuers und tat sich ebenfalls mit Rex Crowle zusammen. Der zuletzt genannte Künstler hinter „Knights & Bikes“ und „Tearaway“ verlieh dem Spiel einen besonderen Grafikstil.

Mit „Return to Monkey Island“ wurde das klassische Point-and-Click-Gameplay in die heutige Zeit übertragen. Spieler lösen im Verlauf der Handlung Rätsel und erkunden die Inseln mit einer Weiterentwicklung der klassischen Adventure-Steuerung. Kontextsensitive Interaktionen, reaktive Dialogbäume und ein laut Hersteller einfach zu bedienendes Inventarsystem gibt es obendrauf.

Der Titel umfasst wiederkehrende Charaktere, wie Elaine Marley, den körperlosen Schädel Murray und den Geisterpiraten LeChuck. Auch der berühmte Geschäftsmann Stan ist wieder mit an Bord. Nachfolgend seht ihr den Trailer zur Ankündigung der PS5- und Xbox Series X/S-Versionen:

