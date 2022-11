Call of Duty Warzone 2.0 & DMZ: Offenbar Enthüllung in dieser Woche geplant

Ende des vergangenen Monats veröffentlichten Activision Blizzard und die Entwickler von Infinity Ward den Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“, der laut offiziellen Angaben einen Rekord-Launch feierte.

Bei „Modern Warfare 2“ wird es in diesen Tagen allerdings nicht bleiben. Stattdessen wird in der nächsten Woche zudem der Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone 2.0“ folgen. Aktuellen Berichten zufolge wird „Warzone 2.0“ in dieser Woche vorgestellt, um der Community kurz vor dem Release einen ausführlichen Blick auf den Nachfolger zu ermöglichen. Selbiges soll für den neuen „DMZ“-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ gelten.

Dies berichtet „ModernWarzone“ via Twitter und weist darauf hin, dass die Präsentationen am Mittwoch, den 9. November 2022 erfolgen werden. Darauf deuteten Einladungen zu einem passenden Event hin, die laut „ModernWarzone“ an Influencer verschickt wurden.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben von „ModernWarzone“ bisher zwar nicht, sollten sich die Angaben des Insiders bewahrheiten, dürfte eine Bestätigung seitens Activision Blizzard aber schon in Kürze folgen. „Call of Duty: Warzone 2.0“ erscheint am 16. November 2022 für die Konsolen sowie den PC und wird unter anderem die neue Karte „Resurgence“ mit sich bringen, die bei den „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“-Machern von Toys for Bob entstand.

Beim „DMZ“-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wiederum haben wir es mit einem Spiel-Modus zu tun, der sich an erfolgreichen Vorbildern wie „Escape from Tarkov“ oder „Hunt: Showdown“ anlehnt. Ihr werdet auf der großen Karte „Al Mazrah“ abgesetzt und steht vor der Aufgabe, bestimmte Missionen und Ziele zu meistern. Anschließend bahnt ihr euch einen Weg zu den Extraction-Punkten, um lebendig aus der Schlacht zu entkommen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Weitere Details und erste Spielszenen zum „DMZ“-Modus dürfte die mögliche Gameplay-Enthüllung in dieser Woche liefern.

I’m incredibly excited to announce that I’ve been invited to Infinity Ward studios in LA to get early hands on gameplay of Warzone 2 and DMZ!

I’ll be live this Wednesday on my twitch with the worlds first official look at the new Call of Duty extraction based game mode, DMZ.

— ModernWarzone (@ModernWarzone) November 6, 2022