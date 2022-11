Valkyrie Elysium: Gratis-Update liefert Endgame-Content, neue Schwierigkeitsgrade und mehr

Im September kündigte Square Enix ein umfangreiches Content-Update zum Rollenspiel „Valkyrie Elysium“ an, das ab sofort auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 zur Verfügung steht.

Das kostenlose Update umfasst zum einen den „Hilde’s Vengeance“ genannten Spiel-Modus, in dem ihr in die Rolle von Hilde schlüpft und den Charakter aus einem ganz neuen Blickwinkel kennenlernt. „Es heißt Hilde’s Vengeance, ist über das Hauptmenü zugänglich und bietet eine völlig neue Erfahrung zum Durchspielen“, so die offizielle Beschreibung des neuen Spiel-Modus.

„Du spielst als Hilde selbst. Sie ist auf einer Mission, um sich am Allvater Odin zu rächen – und sie wird sich ihren Weg durch alle Hindernisse bahnen, die sich ihr in den Weg stellen. Oder genauer gesagt, ihr werdet es tun.“

Neue Schwierigkeitsgrade versprechen eine knackige Herausforderung

Darüber hinaus halten mit dem Update die beiden neuen Schwierigkeitsgrade „Very Hard“ und „Valkyrie“ Einzug, die sich an Spieler und Spielerinnen richten, die in „Valkyrie Elysium“ auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind. Den Schlusspunkt unter die neuen Inhalte setzt der „The Seraphic Gate“ genannte Modus, der im Endgame des Rollenspiels auf euch wartet.

In „The Seraphic Gate“ steht ihr vor der Aufgabe, euch gegen immer stärker werdende Gegnerwellen zu behaupten und euch auf diesem Wege exklusive Belohnungen zu verdienen. „Ihr werdet Stockwerk für Stockwerk aufsteigen und es mit verschiedenen Ansammlungen von Feinden und einigen Bossen mit einer festen Auswahl an Fähigkeiten, Einherjars, göttlichen Künsten und Gegenständen aufnehmen“, so die Entwickler weiter.

Um für abwechslungsreiche Herausforderungen zu sorgen, wird eure Ausrüstung auf jeder Ebene neu zusammengestellt. Alle weiteren Details zum kostenlosen Content-Update findet ihr auf der offiziellen Website.

