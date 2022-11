Marvel’s Midnight Suns: Der Ghost Rider im Fokus – Prequel-Special #3 steht bereit

Unter dem Namen "Hell On Wheels" steht ab sofort das dritte Prequel-Video zu "Marvel's Midnight Suns" bereit. Wie es der Name bereits andeutet, dreht sich dieses Mal alles um den Ghost Rider.

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird Firaxis‘ „Marvel’s Midnight Suns“ Anfang des kommenden Monats für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten die Entwickler von Firaxis das mittlerweile dritte Prequel-Special bereit, das unter dem Namen „Hell On Wheels“ veröffentlicht wurde und sich um den ikonischen Ghost Rider dreht, den ihr in „Marvel’s Midnight Suns“ für den Kampf gegen das Böse rekrutieren könnt.

Im dritten Prequel-Special, für das mit dem spanischen Künstler Juan Sanoise zusammengearbeitet wurde, wird auf die Geschichte des Automechanikers Robbie Reyes eingegangen, der vom Geist der Rache heimgesucht wurde und sich so in den Ghost Rider verwandelte.

Weist die Königin der Dämonen in die Schranken

Zwei weitere Prequel-Kurzfilme werden in den kommenden Tagen folgen. In „Marvel’s Midnight Suns“ übernehmt ihr die Kontrolle über Hunter, den Hauptcharakter, der sowohl in einer männlichen als auch einer weiblichen Version zur Verfügung steht. Bei Hunter handelt es sich um den Sohn beziehungsweise die Tochter der Dämonenkönigin Lilith, deren Armeen die Welt der Menschen bedrohen.

„Nun, da sich die Dämonin Lilith und ihre furchterregende Horde mit den dunklen Armeen von Hydra vereint haben, ist es an der Zeit, die dunkle Seite von Marvel zu entfesseln“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. „Wird es Doctor Strange, Iron Man und Blade gelingen, ihre Differenzen im Angesicht dieser apokalyptischen Bedrohung zu vergessen?“

„Marvel’s Midnight Suns“ erscheint am 2. Dezember 2022.

