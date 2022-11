Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge: Als Launch-Titel für PSVR2 bestätigt

Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge:

Im September dieses Jahres wurde "Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge" für PlayStation VR2 angekündigt. Wie nun bekannt gegeben wurde, wird es sich bei dem Adventure um einen der Launch-Titel des neuen Virtual-Reality-Headsets handeln.

"Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge" erscheint im Februar 2023.

Vor wenigen Wochen gaben die Entwickler von ILMxLAB bekannt, dass das Story-Adventure „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ in einer technisch überarbeiteten Enhanced-Edition für PlayStation VR2 erscheinen wird.

Nachdem bisher nur von einer Veröffentlichung im nächsten Jahr gesprochen wurde, gab das Studio nun bekannt, dass „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ zu den Launch-Titeln des neuen Virtual-Reality-Headsets gehören und somit ab dem 22. Februar 2023 erhältlich sein wird. Während hinsichtlich der Geschichte alles beim Alten bleibt, wird „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ in Sachen Features auf die Stärken von PlayStation VR2 zugeschnitten.

Daher dürft ihr euch auf die Unterstützung von Features wie den Eye-Tracking-Kameras, des fortschrittlichen Foveated-Renderings oder des 3D-Audio-Feature freuen.

Eine Reise durch das Star Wars-Universum

In „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ übernehmt ihr die Kontrolle über einen Droiden-Reparaturtechniker, der nach einer Bruchlandung auf dem Planeten Batuu strandet. Dort wird er eines schicksalsträchtigen Tages in ein Abenteuer hineingezogen, das ihn an verschiedene interessante Orte im „Star Wars“-Universum führt.

Nachdem die Spieler und Spielerinnen die Spezialmissionen in der Cantina abgeschlossen haben, haben die die Möglichkeit, sich im „Temple of Darkness“ die Fähigkeiten eines Jedi anzueignen, in „The Sacred Garden“ mit ihrem Padawan zu trainieren oder in „The Bounty of Boggs Triff“ in die Rolle eines Assassinen-Droiden IG-88 schlüpfen und vorgegebene Ziele auszuschalten.

Anbei noch einmal der offizielle Trailer zu „“Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“, der anlässlich der Ankündigung für PlayStation VR2 zur Verfügung gestellt wurde.

