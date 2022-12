Final Fantasy XVI: Insider leakt offenbar den Releasetermin des Rollenspiels

Nachdem in dieser Woche bereits bestätigt wurde, dass Naoki Yoshida auf den The Game Awards 2022 eine spezielle Präsentation abhalten wird, scheinen sich die Hinweise zu verdichten, dass es sich dabei um den Releasetermin von "Final Fantasy XVI" handelt. Bereits im Vorfeld könnte der Termin des RPGs durchgesickert sein.

Im vergangenen Monat wiesen die Verantwortlichen von Square Enix darauf hin, dass sich das ambitionierte Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ mit großen Schritten seiner Fertigstellung nähert. Dies wiederum führt dazu, dass der Releasetermin noch in diesem Jahr verkündet werden kann.

Nachdem bereits spekuliert wurde, dass es auf den The Game Awards 2022 in der kommenden Woche so weit sein wird, wurde gestern bestätigt, dass mit Naoki Yoshida niemand geringeres als der verantwortliche Producer hinter „Final Fantasy XVI“ zugegen sein und das letzte große Event des Videospieljahres 2022 für eine „spezielle Präsentation“ nutzen wird. Man muss sicherlich nicht über hellseherische Kräfte verfügen, um vorherzusagen, dass Yoshida sowohl neue Spielszenen als auch den Releasetermin des Rollenspiels im Gepäck haben wird.

Wenige Tage vor dem Start der The Game Awards 2022 am 8. Dezember 2022 meldete sich via Twitter der bekannte Insider „The Snitch“ zu Wort und könnte mit dem finalen Releasetermin von „Final Fantasy XVI“ die größte Überraschung vorweggenommen haben.

Releasetermin in Form eines Gedichts geleakt?

In dem besagten Tweet, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben, versorgte uns der Insider mit einem kurzen Gedicht. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass ein Kristall erwähnt wird, „der uns beschützt“, wird vermutet, dass sich das Gedicht in der Tat auf „Final Fantasy XVI“ bezieht. Zudem ist von „zweiundzwanzig Sandkörnern“ und „sechs Nationen“ die Rede, was auf den Releasetermin des Rollenspiels hindeuten könnte: Den 22. Juni 2023.

Ein Termin, der durchaus realistisch anmutet, da Square Enix bereits vor ein paar Monaten von einer möglichen Veröffentlichung im Sommer des nächsten Jahres sprach. Darüber hinaus gilt „The Snitch“ als verlässliche Quelle, die mit ihren Angaben für gewöhnlich richtig liegt. Ob es auch dieses Mal der Fall sein wird, erfahren wir im Optimalfall in wenigen Tagen.

„Final Fantasy XVI“ erscheint 2023 zeitexklusiv für die PlayStation 5. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, darf sich über eine kostenlose Demo freuen, die allerdings noch keinen Termin hat.

in the loneliness of the night

a light blinded my eyes

twenty two grains of sand

and a crystal that protected me

six nations divided

a common language — The Snitch (@insider_wtf) December 1, 2022

