Portal 3: Autor hat eine „ziemlich geniale Idee“

Während die Ankündigung von "Portal 3" weiterhin aussteht und Valve keine Hinweise darauf liefert, dass der Titel in absehbarer Zeit in Angriff genommen werden könnte, ist der Autor Erik Wolpaw einen Schritt weiter.

Auch wenn sich Valve bisher nicht dazu durchringen konnte, die Entwicklung der „Portal“-Reihe mit einen dritten Teil wieder aufzunehmen, macht sich der für die Serie verantwortliche Autor Erik Wolpaw Gedanken darüber, wie es mit der Erzählung weitergehen könnte. Er habe bereits eine Idee davon, wie ein „Portal 3“ aus seiner Feder beginnen würde.

„Jay [Pinkerton, Co-Autor von Portal 2] und ich haben eine Idee, von der wir denken, dass sie im Großen und Ganzen ziemlich genial ist“, so Wolpaw gegenüber DidYouKnowGaming. „Wir haben noch kein Skript oder irgendwelche Details ausgearbeitet. Aber wir haben eine Art Ausgangspunkt, der uns sehr gut gefällt.“

Kein Pitch-Prozess bei Valve

Die Ideen von Wolpaw und Pinkerton sind die eine Sache. Auch Valve muss ein Interesse daran haben, die Serie wieder aufleben zu lassen. Doch einen Pitching-Prozess und dergleichen habe es noch nicht gegeben.

„Die Idee zu haben ist etwas ganz anderes als die Verpflichtung, ein Spiel zu entwickeln. Es ist nicht unbekannt, aber es gibt auch keinen formalen Pitch-Prozess bei Valve. Es ist immer eine Art von Graswurzel-Kampagne, denke ich“, so Wolpaw, der glaubt, dass die Mitarbeiter von Valve ständig in andere Dinge hineingezogen werden und aus diesem Grund kaum Zeit für einen Pitch haben.

Im weiteren Verlauf des Interviews scherzte er über die Zahl „3“, die im Fall bekannter Valve-Spiele eine gewisse Hürde darstellt: „Es ist fast so, als würde das Nummerierungssystem gegen uns arbeiten. Denn wir haben Half-Life 2 gemacht und dann irgendwie so etwas wie eine 3, aber es war eine Episode. Also war da vielleicht nur Glück dabei.“

Doch nicht nur Spieler und die Autoren wünschen sich eine Fortsetzung von „Portal“. Auch die GlaDOS-Synchronsprecherin Ellen McLain meldete sich jüngst zu Wort und sprach über einen dritten Teil.

Spieler, die nicht auf „Portal 3“ warten möchten, aber denen das Spielprinzip zusagt, können einen Blick auf „The Entropy Centre“ werfen, das zuletzt als Alternative gehandelt wurde. Auf Metacritic kommt der im November veröffentlichte Titel auf einen Metascore von 83. Auch die meisten Spieler scheinen zufrieden zu sein.

