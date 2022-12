Call of Duty Modern Warfare 2: Erster Raid kommt nächste Woche – Trailer gibt Ausblick

Call of Duty Modern Warfare 2:

"Atomgrad" heißt die erste Raid-Episode. Was ihr hier erledigen müsst, zeigt ein kurzer Trailer von den Game Awards.

Die Raids sollen eine komplett neue Erfahrung in der „Call of Duty“-Reihe darstellen. Es handelt sich hierbei um einen Koop-Modus, in dem ihr mit zwei Freunden eine Episode meistern müsst. Die erste davon stellte Activision nun auf den Game Awards 2022 vor.

Infinity Ward nutzt die Raids offenbar, um die Kampagne fortzuführen. Wir sehen nämlich Captain Price, Gaz und Farah, die einen riskanten Auftrag bewältigen müssen.

Offenbar müssen die Spieler in der ersten Episode eine U-Boot-Basis infiltrieren. Um das zu erreichen, kämpft sich das Squad durch ein Labyrinth, das sich Unterwasser befindet. Selbst einen Versuch wagen dürft ihr am 14. Dezember.

Die Taktik ist entscheidend

Im Vergleich mit „Destiny“ sollen die Raids taktischer ausfallen. Wichtig ist dabei die stetige Kommunikation mit den Teammitgliedern. Ihr liefert euch nämlich nicht nur Schießereien mit computergesteuerten Gegnern, sondern müsst gemeinsam ein Rätsel lösen. Dabei erkundet ihr gänzlich neue Schauplätze.

Seit dem 28. Oktober ist „Modern Warfare 2“ für PlayStation, Xbox und PC erhältlich. Mit einer filmreifen Kampagne, einem sich ständig erweiternden Multiplayer und dem kooperativen Spec-Ops-Modus ist für jeden etwas dabei. Letzteres wird mit der thematisierten Raid-Episode noch anspruchsvoller.

Wer lieber Battle Royale spielen möchte, kann sich kostenlos „Warzone 2.0“ herunterladen. Darin ist auch der brandneue DMZ-Modus enthalten, der eine ähnliche Erfahrung wie „Escape from Tarkov“ liefert.

