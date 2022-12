PS5, PS4 und PSVR: Die meistverkaufen Downloadspiele im November

Sony hat eine Übersicht über die erfolgreichsten Spiele im PlayStation Store veröffentlicht. Die Ranglisten basieren auf den Verkäufen und Downloads im vergangenen November und zeigen an der PS5-Spitze einen Titel, der wenig überraschend den Thron erobern konnte.

Den ersten Platz der PS5-Charts sicherte sich im vergangenen November der Kratos-Blockbuster „God of War Ragnarök“, der zwei Dauerseller auf die Ränge 2 und 3 verwies. Nach „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „FIFA 23“ folgen weitere Titel, die regelmäßig in den Charts zu finden sind, darunter „GTA 5“ und „Cyberpunk 2077“.

PlayStation Store-Charts im November

PlayStation 5:

God of War Ragnarök Call of Duty: Modern Warfare II FIFA 23 Grand Theft Auto 5 Cyberpunk 2077 Star Wars Jedi: Fallen Order NBA 2K23 Sonic Frontiers It Takes Two Gotham Knights The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me Goat Simulator 3 Police Simulator: Patrol Officers Gran Turismo 7 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Resident Evil 3 F1 22 Evil West Horizon Forbidden West Ratchet & Clank: Rift Apart

Ähnlich sieht es in den PS4-Charts aus. Während „God of War Ragnarök“ nicht an „Call of Duty: Modern Warfare 2“ vorbeikam, sind „FIFA 23“ und „GTA 5“ auf den Plätzen 3 und 5 zu finden. Platz 4 schnappte sich „The Last of Us Part 2“.

PlayStation 4:

Call of Duty: Modern Warfare II God of War Ragnarök FIFA 23 The Last of Us Part II Grand Theft Auto V God of War Minecraft Red Dead Redemption 2 The Forest NBA 2K23 Need for Speed Payback Need for Speed Heat EA Sports UFC 4 Star Wars Jedi: Fallen Order A Way Out Gang Beasts Far Cry 3: Classic Edition F1 22 The Witcher 3: Wild Hunt ARK: Survival Evolved

Auch die PSVR-Spiele sind wieder separat aufgleistet. Hier sind einmal mehr die drei Bestseller „Superhot VR“, „Beat Saber“ und „Job-Simulator“ auf dem Podest zu finden. Mit der Veröffentlichung von PSVR2 im kommenden Jahr dürfte die Rangliste der VR-Spiele mächtig durcheinandergewirbelt werden.

PlayStation VR-Spiele:

Superhot VR Beat Saber Job Simulator Creed: Rise to Glory Arizona Sunshine Skyworld Batman: Arkham VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR The Walking Dead: Saints & Sinners PlayStation VR Worlds

Nachdem „Warzone“ in letzter Zeit eher auf den mittleren und hinteren Plätzen der Free-to-Play-Charts zu finden war, konnte die Veröffentlichung von „Warzone 2.0“ einen neuen Schub bringen. Der Nachfolger des Free-2-Play-Shooters positionierte sich im November auf dem ersten Platz. Auch „Overwatch 2“ und „Die Sims 4“ waren erfolgreich.

Free-to-Play (PS4 & PS5):

Call of Duty: Warzone 2.0 Overwatch 2 The Sims 4 Fortnite Fall Guys Rocket League eFootball 2023 Apex Legends Rumbleverse MultiVersus

Welche Spiele habt ihr euch im November geschnappt?

