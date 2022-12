Returnal: Entwickler der PC-Version und Verzicht auf das Crossplay-Feature bestätigt

In der vergangenen Woche wurde Housemarques Action-Titel "Returnal" für den PC bestätigt. Dank der offiziellen Produktseite auf Steam wissen wir mittlerweile auch, welches Studio für die PC-Portierung verantwortlich sein wird.

Nachdem sich in den letzten Monaten die Hinweise auf eine PC-Portierung von „Returnal“ verdichteten, wurde die Umsetzung in der vergangenen Woche endlich offiziell angekündigt.

Ergänzend zu der Ankündigung wurde die Steam-Produktseite zu „Returnal“ online gestellt, der sich zwei interessante Details entnehmen lassen. Zum einen wurde bestätigt, dass auf eine Unterstützung der Crossplay-Funktion mit der PlayStation 5-Fassung verzichtet wird. Auch wenn es sich bei „Returnal“ in erster Linie um eine Einzelspieler-Erfahrung handelt, wurde in diesem Frühjahr ein Update veröffentlicht, das eine kooperative Mehrspieler-Komponente mit sich brachte.

Diese ermöglichte es euch, bei den Bossen oder anderen Herausforderungen auf die Unterstützung anderer Spieler beziehungsweise Spielerinnen zurückzugreifen. Allerdings bleiben Nutzer auf dem PC oder der PlayStation 5 in diesem Fall unter sich.

Dieser Entwickler steckt hinter der PC-Version

Darüber hinaus geht aus der offiziellen Produktbeschreibung auf Steam hervor, dass die PC-Umsetzung von „Returnal“ nicht wie spekuliert bei Nixxes Software entsteht. Stattdessen wird das britische Studio Climax für die Portierung verantwortlich sein. Zu den bekanntesten Werken des Studios gehören die beiden Horror-Abenteuer „Silent Hill: Origins“ und „Silent Hill: Shattered Memories“.

Darüber hinaus waren die Climax Studios für die „Assassin’s Creed Chronicles“-Trilogie verantwortlich und unterstützten die Entwickler von Housemarque in der Vergangenheit bei den Arbeiten an Spielen wie „Dead Nation“ und „Resogun“. Erfahrungen bei der PC-Portierung von Konsolen-Titeln wiederum sammelten die britischen Entwickler mit der Umsetzung des Fantasy-Action-Adventures „Castlevania: Lords of Shadow“.

Die PC-Version von „Returnal“ wird diverse technische Verbesserungen mit sich bringen und Anfang des kommenden Jahres erscheinen. Einen konkreten Releasetermin spendierten Sony Interactive Entertainment und Housemarque der Umsetzung bisher nicht.

