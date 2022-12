Returnal: PC-Version für Anfang 2023 bestätigt

Der mehrmals aktualisierte Datenbankeintrag auf Steam verriet schon vor Monaten: „Returnal“ bekommt wie andere PlayStation-Exclusives in den vergangenen Monaten eine PC-Umsetzung. Nun erfolgte die offizielle Ankündigung auf den Game Awards in der vergangenen Nacht.

Für die Portierung hat Housemarque mit Climax Studios zusammengearbeitet. Mehrere Optimierungen und Upgrades sollen zu einem reibungslosen Spielerlebnis führen. Welche das genau sind, geben die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Neben dem Hauptspiel werden natürlich auch der Turm des Sisyphus und die Koop-Variante enthalten sein. Housemarque hatte diese beiden Modi zu einem späteren Zeitpunkt per Update nachgereicht.

Der Steam-Seite können wir grobe Infos zu den Systemanforderungen entnehmen. Mindestens eine NVIDIA GeForce GTX 1060 wird benötigt, um den Roguelite-Shooter spielen zu können. Außerdem sind 32 GB RAM empfehlenswert, um eine flüssige Darstellung zu genießen.

Ebenfalls Anfang 2023 erscheint die PC-Version von „The Last of Us Part I“. Hier gab Sony den konkreten Veröffentlichungstermin bekannt: Am 3. März wird das Remake den PC-Spielern zur Verfügung gestellt.

Die PC-Version kommt Anfang 2023 auf den Markt. Ein kurzer Trailer stimmt schon mal auf Selenes Zeitschleifen-Abenteuer ein.

