Tekken 7: Bandai Namco kündigt neue Verkaufszahl an

Mit „Tekken 8“ befindet sich der nächste Teil der populären Prügelreihe auf dem Weg zur Veröffentlichung. Doch auch zu „Tekken 7“ erfolgte noch einmal eine Ankündigung. Eine neue Verkaufszahl liegt vor.

So verkündete Katsuhiro Harada, der Director der Serie, in einem Tweet, dass sich Bandai Namcos Kampfspiel inzwischen weltweit mehr als zehn Millionen Mal verkauft hat, nachdem im Juni noch neun Millionen Exemplare gemeldet wurden.

Auch zu den Gesamtverkaufszahlen der Franchise wurde eine aktualisierte Angabe gemacht. So kommt die gesamte „Tekken“-Serie auf mehr als 54 Millionen verkaufte Exemplare.

Tekken 8 könnte 2023 folgen

Während das 2015 veröffentlichte „Tekken 7“ früher oder später in den wohlverdienten Ruhestand geschickt wird, rückt das weiterhin unveröffentlichte „Tekken 8“ zunehmend in den Fokus. Erst vor einigen Tagen wurde eine kurze Gameplay-Präsentation veröffentlicht, die sich in erster Linie auf die Geschichte des Spiels konzentrierte.

Ebenfalls tauchten in der Präsentation einige bekannte Charaktere auf, darunter Kazuya Mishima, Jun Kazama, Law, Lars, Paul, King und Jack-8.

Die Geschichte von „Tekken 8“ konzentriert sich einmal mehr auf den blutigen Konflikt zwischen den Familien Mishima und Kazama Sie beginnt dort, wo der vorherige Teil ein vorläufiges Ende nahm – und zwar in einer Welt, die tief in den verheerenden Krieg zwischen Kazuya Mishima und Jin Kazama verstrickt ist.

„Nachdem er scheinbar eine Niederlage durch Kazuya erlitten hat, stellt sich Jin seinem eigenen Schicksal. Seine Mutter, Jun Kazama, taucht nach ihrer Abwesenheit aus der Tekken-Reihe auf, um zu versuchen, das Blatt in dieser Blutfehde zu wenden“, heißt es zur Geschichte weiter.

„Tekken 8“ wird auf Basis der Unreal Engine 5 für PS5, Xbox Series X/S und PC entwickelt. Bandai Namco glaubt, dass der Prügler möglicherweise „schon“ 2023 veröffentlicht werden könnte.

